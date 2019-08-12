Финансы
Официальный курс евро на вторник выросГазета.Ru вчера в 08:49
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, 13 августа, увеличился. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Под Ростовом отыскали редкий танк
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский обнаружили уникальный танк "Ладога", который некогда весил 42 тонны.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой отреагировала на негативную реакцию интернет-пользователей по поводу того, что ее дочь назвала себя блокадницей.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Здоровье
Саратовский Минздрав нашёл лекарство для больного ребёнка после жалобы
Ребёнок из города Балаково Саратовской области, которому с мая не могли предоставить льготное лекарство, наконец получил жизненно важный препарат.
Обновлено в 10:59
Кино
Роберт Де Ниро и Шайа Лабаф сыграют в драме «После изгнания»
Роберт Де Ниро и Шайа Лабаф исполнят главные роли в криминальной драме «После изгнания».
Обновлено в 10:22
Футбол
Дзюба и Ракицкий: Россия и Украина – братья!
Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official 13 Авг 2019 в 4:30 PDT 30-летний защитник перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за 10 миллионов евро.
Обновлено в 09:01
Интернет
Переписка 10 млн пользователей «китайского Tinder» оказались в открытом доступе
Личные фотографии и переписки пользователей сервиса Sweet Chat, китайского аналога популярного приложения Tinder, хранились на незащищенных серверах, доступ к которым мог получить любой желающий.
Обновлено в 07:26
Экономика
Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники
Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено в 10:12
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» достигла 400 тысяч рублей
Средняя заработная плата сотрудника государственной корпорации "Роскосмос" составила в 2018 года 396 тысяч рублей.
Обновлено в 11:06
Финансы
Чистая прибыль банка «ФК Открытие» выросла почти в 19 раз
За аналогичный период прошлого года банк получил 1,8 млрд руб.
Обновлено в 02:35
Экономика
Дорогу к границе Грузии с Россией начнут строить в этом году
Строительство новой скоростной магистрали в Грузии, ведущей к российско-грузинской границе, начнется до конца года.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Экономика
Средний чек в российских магазинах упал до минимума за год
Средний чек россиян за один поход в магазин уменьшился в июле 2019 года на 1,8%, или на 10 рублей, до 546 рублей, причем это значение стало минимальным с августа прошлого года (537 рублей), следует из оценок «Ромира».
Обновлено вчера в 02:42
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Общество
Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы
Команда ученых воссоздала аромат, которым, предположительно, могла пользоваться Клеопатра.
Обновлено в 08:00
Технологии
Experian инвестирует $20 миллионов в азиатскую платформу по управлению финансами
Experian инвестировала $20 млн в CompareAsiaGroup, одну из ведущих азиатских платформ по управлению финансами посредством банковских и страховых продуктов и услуг.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Ульяновские врачи объяснили причины детского ожирения
Главный внештатный детский эндокринолог Ульяновской области Светлана Усанова считает, что проблема детского ожирения актуальна не только для региона, но и для всей страны.
Обновлено в 10:17
Космос
Астероид размером больше пирамиды Хеопса приближается к Земле
Астероид, который своими размерами превосходит египетскую пирамиду Хеопса в Гизе, приблизиться к Земле уже в конце августа.
Обновлено вчера в 00:57
Авто
Полноприводный грузовик ГАЗ «Садко Next» поступил к дилерам
Новый капотный грузовик «Садко Next» стал полноправным преемником культового ГАЗ-3308 «Садко».
Обновлено в 09:01
Политика
ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 09:19
Здоровье
Все медучреждения Петербурга к 2020 году подключатся к единой электронной базе данных
Все медицинские учреждения Санкт-Петербурга к 2020 году по программе нацпроекта "Здравоохранение" подключатся к единой электронной базе данных.
Обновлено в 07:56
Общество
Омоновцы в Петербурге намерены обратиться в Конституционный суд
Сергей Ежов подчеркнул, что проблема с субсидиями для сотрудников Росгвардии существует не первый год.
Обновлено в 11:19
Политика
Кремль прокомментировал жесткие действия правоохранителей на митингах
В Кремле считают оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков.
Обновлено в 07:56