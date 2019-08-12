Финансы
Официальный курс евро на вторник выросГазета.Ru 08:49
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, 13 августа, увеличился. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Пожар на рынке в Красноярске локализован
Пожар в торговом складе на Енисейском рынке в Красноярске локализован на площади 2,5 тыс. кв. метров, сообщил в понедельник журналистам начальник первой пожарно-спасательной части города Роман Либерт.
Обновлено в 09:16
Экономика
В Госдуме предложили ограничить монополизм аптечных сетей
Рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан намерена к началу осенней сессии подготовить предложения по ограничению монополизма российских аптечных сетей, рассказал ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Обновлено в 06:47
Авто
«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:03
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Политика
Путин отметил эффективную работу Аксенова на посту главы Крыма
Президент России Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Республики Крым.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Лиам Хемсворт прокомментировал расставание с Майли Сайрус
Австралийский актер Лиам Хемсворт впервые дал комментарий по поводу своего расставания с американской певицей и актрисой Майли Сайрус.
Обновлено в 10:05
Технологии
В США протестировали программу по управлению роем беспилотников
В США провели очередное тестирование так называемого активного роя беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Intel готовит игровой PC NUC Phantom Canyon с дискретной графикой
Компания Intel работает над новым поколением компьютеров NUC игрового класса под кодовым названием Phantom Canyon (очевидно, наследник семейств Ghost Canyon и Hades Canyon).
Обновлено в 10:16
Политика
Сенатор Климов раскритиковал Оксимирона за участие в митинге в Москве
Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов упрекнул рэпера Оксимирона (Oxxxymiron), прожившего большую часть жизни за границей, в участии в протестной акции в Москве.
Обновлено в 06:57
Общество
В колледжах РФ исчезнут почти 100 профессий
В российских колледжах появятся новые специальности, а некоторые старые и невостребованные на рынке труда профессии просто исчезнут.
Обновлено вчера в 11:31
Авто
Автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 10:53
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину
20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве на митинге 27 июля, раскаялся и признал вину, сообщил следователь в Басманном суде.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Здоровье
Роспотребнадзор отметил, что дети в России едят слишком много сладкого
Дети в России едят сладкого больше, чем допускают нормативы, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на неназванные исследования.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Своя надежная сотовая связь появится у российских военных
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в составе бригад управления Минобороны России.
Обновлено вчера в 22:00
Космос
Какие существа могут жить на Юпитере
Например, американский астроном и популяризатор науки Карл Саган предположил, что на Юпитере возможно существование флоатеров, синкеров и хантеров.
Обновлено в 08:43
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22