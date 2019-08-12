Финансы

Официальный курс евро на вторник выросГазета.Ru 08:49

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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, 13 августа, увеличился. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Официальный курс евро на вторник вырос

Газета.Ru08:49

Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 10 коп

Urbc.Ru05:55
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