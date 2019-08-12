Финансы
Официальный курс евро на вторник выросГазета.Ru 08:49
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, 13 августа, увеличился. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:25, Вашингтон
Космос
США вслед за Россией отправят на МКС робота
США решили направить на Международную космическую станцию (МКС) человекоподобного робота Robonaut 2, сообщили в NASA.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за Китая
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются.
Обновлено в 01:38
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Суд арестовал признавшего вину фигуранта дела о массовых беспорядках
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца 20-летнего члена партии «Яблоко» Валерия Костенка, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на митинге 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман
40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Челябинске журналистке выстрелили в голову возле дома
Обновлено в 09:29
Хоккей
«Флорида» выведет из обращения номер хоккеиста Луонго
Как сообщает официальный сайт «Флориды», клуб выведет из обращения свитер с первым номером, под которым играл завершивший карьеру вратарь команды Роберто Луонго.
Обновлено в 12:08
Футбол
Тил и Ларссон дебютировали за «Спартак», Шюррле впервые в старте
Обновлено вчера в 14:30
Гаджеты
Покупатели ZTE Axon 10 Pro 5G получают в подарок по 100 ГБ трафика в месяц
Чтобы ускорить популяризацию 5G, ZTE вместе с тремя операторами в Китае сделали покупателям Axon 10 Pro 5G выгодное предложение.
Обновлено в 04:48
Космос
Какие существа могут жить на Юпитере
Например, американский астроном и популяризатор науки Карл Саган предположил, что на Юпитере возможно существование флоатеров, синкеров и хантеров.
Обновлено в 08:43
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Политика
Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.
Обновлено в 10:24
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Финансы
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,36-0,38%
Индекс Мосбиржи вырос на 0,38% - до 2689,93 пункта, индекс РТС увеличился на 0,36%, до 1294,12 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено в 12:08
Происшествия
DJ Жанна Рассказова умерла в Москве
По предварительным данным, смерть наступила из-за передозировки наркотиками.
Обновлено в 02:43
Политика
Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине высказались по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Кино
Вышел тизер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон
В YouTube опубликован тизер сериала «Утреннее шоу» (The Morning Show).
Обновлено в 10:29
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Экономика
Проверка Минприроды выявила низкий процент «спящих» лицензий на геологоразведку
Минприроды России по итогам актуализации лицензий выявило, что количество разрешений, по которым не начаты геологоразведочные работы, достаточно мало по сравнению с общим числом.
Обновлено в 10:44
Авто
В Сети вспомнили про неудавшегося конкурента Lada Niva
На испытаниях «ИЖ 5» с технической стороны показал себя в целом неплохо.
Обновлено в 05:30
Общество
«Миссис Россия 2019» стала Екатерина Нишанова из Геленджика
Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
Обновлено 10 августа в 19:42
Происшествия
Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге
Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».
Обновлено в 11:21