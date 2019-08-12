Финансы

Официальный курс евро на вторник выросГазета.Ru 08:49

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, 13 августа, увеличился. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Официальный курс евро на вторник вырос

Газета.Ru08:49

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,12 рубля

РИА Новости05:34

Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,43 рубля

ПРАЙМ05:12

По официальному курсу ЦБ РФ поднял доллар до 65,43 рубля, а евро увечил на 10 копеек

Интересант05:20

Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 10 коп

Urbc.Ru05:55

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 августа в размере 65,4287 руб

Финмаркет05:12

Курсы доллара и евро на 12 августа

Банки.ру01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

Обновлено в 02:42
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Музыка

Клип на песню Гребенщикова получил приз на кинофестивале в Праге

Обновлено в 03:34
Происшествия

Получившая при задержании удар в живот девушка подала заявление в СК

Обновлено в 07:14
Политика

Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу

Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Кибар Халваши объявил о решении выставить канал на продажу.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

51-летняя Алика Смехова сфотографировалась «без купальника»

Подписчики завалили Смехову комплиментами, написав, что она – очень красивая как для своего 51 года женщина.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке

Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Культура

Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» пройдет в Музеях Московского Кремля

Второй музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе" пройдет в Музеях Московского Кремля в сентябре.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском

Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки

Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она получает сеансы баротерапии, врачи продолжают заниматься лечением раны на правой руке, сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.
Обновлено в 10:00
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

В Севастополе почтили память погибших подводников «Курска»

Сегодня исполняется 19 лет со дня трагедии атомной подводной лодки «Курск», в которой погибли все 118 членов экипажа.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Космос

В NASA предложили землянам вбить своё имя в посадочный талон для полёта на Марс

В NASA предложили жителям Земли получить свой посадочный талон для полёта на Марс.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

В Челябинске журналистку ранили из пневматики

Обновлено в 08:38
Экономика

Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика

Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило

В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Общество

СК проверит лагерь под Рязанью, из которого уехали иркутские дети

Обновлено в 08:37
Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Футбол

Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Обновлено в 09:36
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 03:26
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Происшествия

Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов

После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Обновлено в 08:49
Общество

В Благовещенске выросли сугробы из мертвых мотыльков

Обновлено в 04:39
Политика

Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях

Украинский президент Владимир Зеленский призвал сменить глав девяти районных отделов полиции в трех областях.
Обновлено в 08:31
Наука

Ученые: Крупная рыба почти полностью исчезла из озер и рек

Обновлено в 10:11
Авто

Российский офис General Motors сменил руководителя

Эктор Вилларреал получил новое назначение на пост президента GM в Юго-Восточной Азии и будет работать в Таиланде.
Обновлено в 05:26
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s представлен официально

Компания Samsung официального представила бюджетный смартфон Galaxy A10s, слухи о котором ходили уже давно.
Обновлено в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное