Финансы
Официальный курс евро на вторник выросГазета.Ru 08:49
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, 13 августа, увеличился. Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:43, Ашберн
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
Обновлено в 02:42
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу
Гендиректор грузинского оппозиционного телеканала «Рустави-2» Кибар Халваши объявил о решении выставить канал на продажу.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
51-летняя Алика Смехова сфотографировалась «без купальника»
Подписчики завалили Смехову комплиментами, написав, что она – очень красивая как для своего 51 года женщина.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Культура
Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» пройдет в Музеях Московского Кремля
Второй музыкальный фестиваль "Цари и музы: опера при русском дворе" пройдет в Музеях Московского Кремля в сентябре.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она получает сеансы баротерапии, врачи продолжают заниматься лечением раны на правой руке, сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.
Обновлено в 10:00
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
В Севастополе почтили память погибших подводников «Курска»
Сегодня исполняется 19 лет со дня трагедии атомной подводной лодки «Курск», в которой погибли все 118 членов экипажа.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Космос
В NASA предложили землянам вбить своё имя в посадочный талон для полёта на Марс
В NASA предложили жителям Земли получить свой посадочный талон для полёта на Марс.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили из пневматики
Обновлено в 08:38
Экономика
Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика
Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Екатеринбурге водитель автобуса напал на мальчика, которого стошнило
В салоне автобуса стало плохо мальчику и его стошнило.
Обновлено в 10:27
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 03:26
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»
Обновлено в 08:49
Общество
В Благовещенске выросли сугробы из мертвых мотыльков
Обновлено в 04:39
Политика
Зеленский поручил уволить глав управлений СБУ в трех областях
Украинский президент Владимир Зеленский призвал сменить глав девяти районных отделов полиции в трех областях.
Обновлено в 08:31
Наука
Ученые: Крупная рыба почти полностью исчезла из озер и рек
Обновлено в 10:11
Авто
Российский офис General Motors сменил руководителя
Эктор Вилларреал получил новое назначение на пост президента GM в Юго-Восточной Азии и будет работать в Таиланде.
Обновлено в 05:26
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s представлен официально
Компания Samsung официального представила бюджетный смартфон Galaxy A10s, слухи о котором ходили уже давно.
Обновлено в 07:31