Финансы

Официальный курс евро на вторник выросГазета.Ru 08:49

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, 13 августа, увеличился. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Официальный курс евро на вторник вырос

Газета.Ru08:49

Официальный курс евро на вторник вырос до 73,12 рубля

РИА Новости05:34

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 августа в размере 65,4287 руб

Финмаркет05:12

Официальный курс доллара на вторник вырос до 65,43 рубля

ПРАЙМ05:12

Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 10 коп

Urbc.Ru05:55

Официальный курс доллара повысился на 17 копеек, евро — на 10

Банки.ру05:20

По официальному курсу ЦБ РФ поднял доллар до 65,43 рубля, а евро увечил на 10 копеек

Интересант05:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:05, Вашингтон
Армия и оружие

Раскрыто число истребителей России

Обновлено в 04:12
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья

Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Общество

В России могут начать массово застраивать территории вокруг аэропортов

Министерство транспорта РФ разработало законопроект о резком сокращении приаэродромных территорий.
Обновлено в 03:42
Культура

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Экономика

Медведев рассказал о выделенных на развитие Каспия 200 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на развитие российского Каспия и Волги страна выделила около 200 млрд рублей.
Обновлено в 03:09
Политика

Роскомнадзор потребовал от YouTube не рекламировать незаконные акции

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить показ рекламы незаконных массовых акций на YouTube.
Обновлено вчера в 10:32
Футбол

Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:49
Политика

Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Теннис

Джокович оценил прогресс Медведева

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о прогрессе россиянина Даниила Медведева.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей

Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Авто

«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска

Обновлено в 01:03
Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве

Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Экономика

Опрос показал, сколько россиян недовольны зарплатой

Фонд "Общественное мнение" провел исследование, чтобы выяснить, сколько россиян недовольны уровнем своей заработной платы.
Обновлено в 07:33
Политика

Следующий допрос Порошенко могут провести с применением полиграфа

Следующий допрос экс-президента Украины Петра Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.
Обновлено в 05:48
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Авто

Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer

Рамный внедорожник будет представлен и за пределами КНР, где в модельном ряду он будет располагаться между Chevrolet Tracker/Trax и Equinox.
Обновлено в 06:41
Происшествия

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Обновлено в 07:19
Происшествия

В Курске почтят память погибших подводников

Российский атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли.
Обновлено 09 августа в 10:03
Экономика

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Футбол

Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»

Обновлено вчера в 20:59
Общество

Лоукостер «Победа» подвергся DDOS-атаке

Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDOS-атаке».
Обновлено в 08:17
Происшествия

В Красноярске загорелся склад рынка

В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Челябинске журналистку ранили из пневматики

Обновлено в 08:38
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное