Финансы

Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубляКомсомольская правда вчера в 09:16

Официальный курс евро на вторник, 25 июня, увеличился на 24,83 копейки. Показатель составил 71,5973 рубля, сообщает Банк России. Кроме того, официальный курс доллара сократился на 22 копейки и составил 62,9095 рубля, отмечает регулятор.
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Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубля

Комсомольская правда10:38

Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубля

РИА Новости06:45

ЦБ РФ установил курс евро с 26 июня в размере 71,2323 руб

Финмаркет06:15

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро

News.ru06:35

Банк России на 26 июня понизил курс евро к рублю почти на 37 копеек до 71.2323 руб., курс доллара США - почти на 39 копеек до 62.5229 руб

АК&М06:57

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 62,91 рубля

Московский Комсомолецвчера в 22:16

ЦБ на 25 июня понизил курс доллара до 62,91 рубля

ТАССвчера в 06:58
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Экономика

Доходы по вкладам в драгметаллах предлагают освободить от уплаты НДФЛ

Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога доходов, которые граждане получают с обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие

Российские военные представили беспилотник в виде совы

Российские военные представили беспилотник в форме полярной совы на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 07:05
Футбол

Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон.
Обновлено в 15:25
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Политика

В ПАСЕ оспорили восстановление статуса российской делегации

Депутаты ПАСЕ оспорили восстановление статуса российской делегации.
Обновлено в 06:45
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Общество

Ленобласть не вошла в список самых агрессивных городов РФ

Около трех тысяч опрошенных жителей страны выбрали самые агрессивные города.
Обновлено в 03:09
Спорт

Россияне завоевали еще пять наград на Европейских играх

Обновлено в 14:32
Авто

Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости

В Великобритании слегка модернизированный трактор JCB Fastrac показал скорость в 167 км/ч, что является рекордной для такого типа транспортных средств.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя

От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО

Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Памела Андерсон бросила футболиста Адиля Рами из-за измен

Американская актриса и фотомодель, звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон бросила своего бойфренда, футболиста французского «Марселя» Адиля Рами.
Обновлено в 08:35
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Спорт

Брейк-данс официально включили в программу Олимпийских игр

Обновлено в 13:46
Происшествия

Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой

По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В Иркутске МВД отказалось заводить дело об избиении волонтеров кандидата в гордуму

В Иркутске полиция отказалась возбуждать уголовное дело против двух мужчин, которые избили волонтеров оппозиционного кандидата в городскую Думу Сергея Беспалова.
Обновлено в 16:39
Энергетика

Правительство решило не сдерживать цены на бензин

Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин.
Обновлено в 04:04
Экономика

Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе

Следующий мировой экономический кризис может стать затяжным. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Экономика

Глава «Интер РАО» продал свою долю в компании

Генеральный директор, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук продал свою долю в генерирующей компании, следует из материалов "Интер РАО".
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика

Власти Грузии обвинили члена созданной Саакашвили партии в беспорядках

Генпрокуратура Грузии расследует дело о беспорядках в Тбилиси и вызвала для предъявления обвинения одного из лидеров партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию.
Обновлено в 14:18
Политика

Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие

Россия отвергла обвинения в неизбирательности ударов в Идлибе

Россия категорически отвергает обвинения в неизбирательности ударов по целям в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении украинских военных с позиций в Донбассе

Обновлено в 16:20
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Организаторы последнего концерта Аллы Пугачевой назвали ее райдер

По словам управляющего холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева, являющегося организатором масштабного ноябрьского шоу в столице Беларуси, его первое знакомство с Примадонной состоялось около 15 лет назад, когда она согласилась на выступление в Минске.
Обновлено в 07:47
Здоровье

Дмитрий Медведев намерен улучшить демографическую ситуацию в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
Обновлено в 10:58
Здоровье

В Петербурге закончились места для безопасного купания

Напомним, на прошлой неделе в Петербурге оставалось два пригодных для купания водоёма – у пляжа «Ласковый» в Солнечном и Колонистский пруд в Пушкине.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие

В Совфеде ответили на ультиматум генсека НАТО по ДРСМД

НАТО придется ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 06:43
Путешествия

Сергей Иванов предложил ограничить поездки туристов на Байкал

Обновлено в 16:06
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