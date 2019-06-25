Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубляКомсомольская правда вчера в 09:16

Официальный курс евро на вторник, 25 июня, увеличился на 24,83 копейки. Показатель составил 71,5973 рубля, сообщает Банк России. Кроме того, официальный курс доллара сократился на 22 копейки и составил 62,9095 рубля, отмечает регулятор.

Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубля

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