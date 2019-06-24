Финансы

Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубляКомсомольская правда вчера в 09:16

Официальный курс евро на вторник, 25 июня, увеличился на 24,83 копейки. Показатель составил 71,5973 рубля, сообщает Банк России. Кроме того, официальный курс доллара сократился на 22 копейки и составил 62,9095 рубля, отмечает регулятор.
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Центробанк понизил курс доллара и повысил курс евро

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Официальный курс евро вырос

Газета.Ruвчера в 07:31

Банк России на 25 июня повысил курс евро к рублю почти на 25 копеек до 71.5973 руб., курс доллара США понизил на 22 копейки до 62.9095 руб

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:02, Вашингтон
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«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
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Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
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По данным соцопроса агентства Zoom Market, в топ-25 самых агрессивных городов вошел и Волгоград.
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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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