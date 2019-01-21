Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 75,55 рубляРИА Новости 06:23
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,6 копейки - до 75,5481 рубля, курс доллара увеличился на 3,25 копейки - до 66,3634 рубля, следует из данных Банка России.
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Финансы
Внешний долг России снизился на 12,4% в 2018 году
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Обновлено в 08:10
Финансы
Лучше рынка с начала года выглядят акции банковского сектора
Средства физлиц в банке за 2018 г. выросли на 7,5% - до 13,04 трлн рублей, юрлиц - на 23,7% - до 6,98 трлн руб.
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Финансы
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Финансы
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В минувшем декабре Минфин России анонсировал запуск единой цифровой валюты в Евразийском экономическом союзе в 2020-2021 годах.
Обновлено в 04:12
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Финансы
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Обновлено 18 января в 06:08
Финансы
Минфин РФ планирует новые займы в евро
Министерство финансов России планирует осуществить новые заимствования на внешнем рынке. Операции будут проводиться в европейской валюте.
Обновлено 18 января в 11:59
Финансы
10YearsChallenge — как изменились Кыргызстан и его жители с 2009 года
В Facebook набирает популярность флешмоб #10YearsChallenge.
Обновлено в 10:17
Финансы
Нацбанк Украины озвучил сумму необходимых к погашению внешних долгов
Напомним, что Верховная рада Украины в новом госбюджете на 2019 год повысила предельный объем госдолга.
Обновлено 18 января в 03:37
Финансы
EBITDA НЛМК за 4 квартал 2018 года может снизиться на 14%
НЛМК представит финансовые результаты за 4К18 в период 4-8 февраля 2019.
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