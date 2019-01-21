Официальный курс евро на вторник снизился до 75,55 рубляРИА Новости 06:23

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,6 копейки - до 75,5481 рубля, курс доллара увеличился на 3,25 копейки - до 66,3634 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник снизился до 75,55 рубля

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