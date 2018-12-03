Финансы
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 36,1 копейки — до 75,3874 рубля, курс доллара уменьшился на 24,14 копейки — до 66,2921 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости05:43
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:32, Ашберн
Финансы
Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро
Рубль в понедельник, 3 декабря, растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 09:27
Финансы
Октябрь 2018 года стал рекордным по объему выдачи ипотеки в России
Месячный объем выдачи ипотеки в октябре 2018 года стал рекордным для российского рынка, объем выданных кредитов достиг почти 300 млрд рублей.
Обновлено в 09:08
Финансы
Еженедельные данные по инфляции не оказывают влияния на долговой рынок
Неожиданное смягчение тона ФРС в отношении дальнейшей траектории повышения ключевой ставки, возможно, станет разворотной точкой для рынков облигаций.
Обновлено в 09:24
Финансы
«Дыра» в балансе Инкаробанка составила 2,8 млрд рублей
«Дыра» в балансе Инкаробанка (Москва), лицензия у которого была отозвана 31 октября текущего года, составляет порядка 2,8 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ.Так, активы банка на дату отзыва лицензии с учетом результатов финансового обследования оцениваются примерно в 146,4 млн рублей против почти 208,1 млн в бухгалтерском балансе кредитной организации на отчетную дату.
Обновлено в 05:27
Финансы
Еврокомиссия ожидает, что все больше стран ЕС перейдут на евро
Еврокомиссия надеется, что все больше стран Евросоюза будут переходить на евро, сказал вице-президент ЕК, в том числе, по вопросам евро, Валдис Домбровскис на конференции.
Обновлено в 05:59
Финансы
Госбанк Пакистана поднял ключевую ставку до рекордных 10%
Государственный Банк Пакистана (Центробанк) поднял ставку рефинансирования на 1,5%. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, теперь ключевая ставка в Пакистане составляет 10% — это рекордный показатель за последние пять лет.
Обновлено в 05:50
Финансы
«АЛРОСА» остается актуальной инвестиционной идеей
Продолжаем ознакомление с финансовыми результатами российских компаний за третий квартал 2018 года.
Обновлено в 04:01
Финансы
Андрей Костин: дедолларизация укрепит рубль
Снижение доли долларов в расчетах с контрагентами России положительно скажется на обменном курсе рубля.
Обновлено в 02:26
Финансы
Центробанк понизил курс доллара и евро на 1-3 декабря
Центробанк назначил курс доллара на 10,07 копеек ниже Согласно данным Центробанка России, официальный курс доллара с 1 декабря просел на 10,07 копейки и составил 66,5335 рубля (66,6342 рубля на 30 ноября).
Обновлено вчера в 20:20
Финансы
Вкладчики переключили внимание на депозиты в иностранной валюте
К пополнению инвалютных депозитов донские вкладчики вновь приступили в июле.
Обновлено в 05:58
Финансы
Рынок криптовалют потерял $700 млрд за год
Капитализация криптовалютного рынка за последний год упала в шесть раз — с $826 млрд до $135 млрд.
Обновлено в 04:02
Финансы
ЦБ РФ установил курс евро с 1 декабря в размере 75,7484 руб
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 75,7484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,13 коп.
Обновлено 01 декабря в 01:03
Финансы
ЦБР проведет депозитный аукцион «тонкой настройки», 290 млрд р на 3дн
Предыдущий аукцион "тонкой настройки" состоялся 19 ноября - регулятор привлек на два дня 400 миллиардов рублей под 7,46 процента годовых, при этом банки предалагали 426,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:42
Финансы
Европейские рынки акций завершили торги на позитиве
Фондовые индексы государств Западной Европы завершили преимущественно в плюсе торги в четверг, инвесторы оценивали статданные из еврозоны и новости от центральных банков США и Великобритании.
Обновлено 30 ноября в 02:36
Финансы
Сроки ликвидации трех банков-банкротов продлили на Украине
Украинский фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год сроки ликвидации трех банков, объявленных банкротами, сообщила в субботу пресс-служба фонда.
Обновлено 01 декабря в 10:54