Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 74,74 рубляРИА Новости 04:47
Официальный курс евро на вторник снизился на 6,1 копейки - до 74,7438 рубля, курс доллара уменьшился на 1,89 копейки - до 65,7956 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
Происшествия
В Каракасе на карнавале вспыхнули беспорядки
Обновлено в 16:13
Происшествия
Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке
Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено в 14:56
Общество
Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes
Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
Обновлено в 13:03
Политика
Медведев назвал условия сохранения газового транзита через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort назвал условия сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 17:00
Политика
Зеленский прокомментировал прослушку СБУ его офиса
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский прокомментировал информацию о прослушивающем устройстве на крыше своего киевского офиса, предположив, что украинским спецслужбам просто нравится его юмор.
Обновлено в 17:00
Кино
Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Футбол
Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины
Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:59
Политика
Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД
Россия официально приостановила выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:53
Политика
Макрон выступил за пересмотр Шенгенской системы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости коренным образом пересмотреть действие Шенгенской системы, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на статью президента, которая выйдет 5 марта.
Обновлено в 16:08
Происшествия
СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность
Следственное управление СКР по Удмуртии сообщило, что причиной смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стала острая сердечная недостаточность.
Обновлено в 08:24
Общество
В Чили три туриста получили три года тюрьмы за вандализм
Чилийский суд приговорил троих иностранных туристов к трем годам тюрьмы и штрафу в размере шесть миллионов песо за нанесение ущерба национальному памятнику, сообщает газета LaTercera.
Обновлено в 16:48
Политика
Москва призвала Лондон срочно обнародовать результаты «дела Скрипалей»
«Призываем британские власти честно рассказать общественности, что же именно произошло год назад в Солсбери, и немедленно обнародовать официальные, пусть даже и промежуточные результаты проведенных следственных действий», — цитирует сообщение посольства агентство.
Обновлено в 15:40
Экономика
OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний
Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Экономика
Европа не смогла повторить успех РФ: Der Spiegel о российских конкурентах Google и Facebook, которые приносят миллиарды
Журналист немецкого издания Der Spiegel в своей статье о российском ИТ-бизнесе отмечает: интернет-компаниям в России удалось создать конкурентов для таких гигантов, как Google и Facebook, чего не смогла добиться ни одна европейская страна.
Обновлено в 02:53
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
Обновлено в 07:44
Политика
Посол: Россия отреагирует на угрозы своим инвестициям в Венесуэле
Россия будет реагировать «самым жёстким образом» на попытки лишить российские компании вложений в экономику Венесуэлы, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Арестована начальник Дома офицеров ЗВО в Петербурге
По версии следствия, начальник ФГБУ «Дом офицеров ЗВО» с ноября 2015 года по май 2018 года предоставила ООО «Русский строительный дом» нежилые помещения Дома офицеров, полностью освободив коммерческую структуру от обязательной ежемесячной арендной платы.
Обновлено в 13:47
Общество
Шнуров заступился за сотрудника Роскосмоса
Обновлено в 08:14
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2.
Обновлено в 14:22
Баскетбол
«Химки» в овертайме одолели ЦСКА
«Химки» нанесли поражение ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Политика
Россия никогда не признает КНДР ядерной державой, заявил посол в США
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва никогда не признает КНДР в качестве ядерной державы.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за безрыбья
Пассажир бизнес-класса устроил дебош из-за отсутствия рыбы в меню на борту самолета, в результате чего его сняли с рейса.
Обновлено в 15:10
Общество
В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года
Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Политика
Трамп продлил санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил санкции, введенные против России в 2014 году из-за ситуации на Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 13:30
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Одна из крупнейших страховых компаний России на рынке каско, «АльфаСтрахование», назвала самые угоняемые автомобили в 2018 году.
Обновлено в 07:22
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума
Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Финансы
Forbes назвал лучшие банки мира
Журнал Forbes совместно с исследовательской компанией Statista составил список лучших банков в разных странах, основываясь в основном на мнении о них клиентов.
Обновлено в 15:23
Транспорт
В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны
Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32