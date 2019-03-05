Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 74,74 рубляРИА Новости вчера в 04:47

Официальный курс евро на вторник снизился на 6,1 копейки - до 74,7438 рубля, курс доллара уменьшился на 1,89 копейки - до 65,7956 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России чуть повысил официальный курс доллара и уронил евро

Росбалт05:43

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,80 рубля

ПРАЙМ05:16

Официальный курс евро на среду снизился на 24 копейки

РИА Новости05:26

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru05:35

ЦБ РФ установил курс евро с 6 марта в размере 74,5058 руб

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Банк России снизил на 5 марта курс доллара до 65,8 рубля

ТАССвчера в 04:24

Официальные курсы ЦБ России на 02-04.03.2019

Коммерсантъ03 марта в 17:06
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Армия и оружие

США захотели усилиться в Европе для противостояния России

Генерал заявил, что недоволен боеготовностью ОВС: им в первую очередь не хватает разведданных в свете «модернизации и агрессивной силовой позиции России».
Обновлено в 12:24
Происшествия

В двух лондонских аэропортах и на вокзале нашли бомбы

Скотленд-Ярд начал расследование после обнаружения трех самодельных взрывных устройств на лондонском железнодорожном вокзале Ватерлоо и в столичных аэропортах Хитроу и Сити.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Под Владимиром произошел пожар на заводе, семь человек пострадали

Семь человек пострадали при пожаре на заводе стеклотары в городе Гороховец Владимирской области.
Обновлено в 12:13
Транспорт

Минтранс оценил транспортную безопасность Крымского моста

Перенос срока завершения строительства стационарного инспекционного досмотрового пункта на подходах к Крымском мосту не препятствует обеспечению транспортной безопасности на автодорожной его части, заявили в Минтрансе.
Обновлено в 14:03
Политика

В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 11:10
Общество

Суд заблокировал еще три клипа рэпера Хаски

Обновлено в 13:37
Экономика

Восемь россиян вошли в сотню самых богатых людей мира по версии Forbes

Восемь россиян вошли в первую сотню списка миллиардеров по версии журнала Forbes.
Обновлено в 08:10
Политика

Посол США призвала уволить украинского чиновника

Посол США на Украине Мари Йованович призвала украинские власти уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 13:18
Происшествия

Почти сто тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за аварии

В Новороссийске без электричества остались 90 500 жителей.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз

Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Авто

Bugatti выпустил самый дорогой автомобиль в мире

Французский автоконцерн Bugatti выпустил самый дорогой автомобиль в мире.
Обновлено в 12:36
Авто

Ford задумался о закрытии двух заводов в России

Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Здоровье

В России из продажи изымут препарат «Эриспирус»

С рынка лекарство уйдет во всех доступных ныне формах: запретят продажу таблеток в пленочной оболочке и сироп.
Обновлено в 09:57
Хоккей

«Йокерит» победил «Динамо» и сократил отставание в серии

"Йокерит" на своем льду в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина обыграл московское "Динамо" (2:1) и сократил отставание в серии 2-3.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве

В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Происшествия

Нижегородскую журналистку задержали за участие в акции памяти Немцова

Обновлено в 09:47
Общество

ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Кино

Майкл Джексон называл фиктивными свои отношения с женщинами

Герой документального фильма о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» Джеймс Сейфчак рассказал, что певец называл свои отношения с женщинами фиктивными, так как они нужны были только «для отвода глаз».
Обновлено в 01:19
Политика

Макаревич высказался о «вони, поднятой вокруг Жванецкого»

"Поразительная примета времени - вонь, поднятая вокруг Жванецкого и [актера] Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера", - отметил музыкант в своем Facebook.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Летевший из Мурманска в Петербург самолет изменил курс

Обновлено в 13:09
Кино

Вышел трейлер финального сезона сериала «Игра престолов»

Телеканал HBO разместил на своем YouTube-канале первый трейлер последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 14:17
Политика

Глава правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Люксембург

Обновлено в 09:39
Хоккей

Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Экономика

В России нашли пенсионерку-миллиардершу

Сама Дубленникова проживает в обычной петербургской квартире и ведет скромный быт.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Божена Рынска экстренно госпитализирована в Москве

Вдова Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу после возвращения из Испании в Москву, передает "Московский комсомелец".
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

Десантные катера Росгвардии начали охранять Крымский мост

«Передача катеров морскому отряду войск Национальной гвардии РФ проходила в торжественной обстановке под руководством начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирала Андрея Шатаева», — рассказали представители пресс-службы.
Обновлено в 08:49
Общество

Хостелы в жилых домах решили запретить

Госдума во вторник, 5 марта, приняла во втором чтении законопроект, вводящий запрет на размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 03:22
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«Реал» — «Аякс»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и амстердамского «Аякса» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:58
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