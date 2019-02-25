Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубляРИА Новости 04:42

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки - до 74,0876 рубля, курс доллара уменьшился на 25,67 копейки - до 65,2582 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубля

РИА Новости04:42

Курс евро снизился до 74 рублей

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Умер один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко

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Капитализация компании взлетела до 1,3 трлн руб.: ОКС обогнала "Сургутнефтегаз", который стоит 1,26 трлн рублей.
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Взрыв прогремел в Макеевке в Донбассе

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Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Трамп ответил на критику режиссера Спайка Ли

Президент США Дональд Трамп ответил на критику режиссера Спайка Ли, который на церемонии вручения кинопремии «Оскар» высказался о выборах американского президента 2020 года.
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Компания Yves Rocher заявила об уходе с британского рынка из-за Brexit

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Обновлено в 09:38
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Обновлено в 08:00
Армия и оружие

СБУ возбудила новые дела из-за инцидента в Керченском проливе

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе.
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Внук Карбышева пожалуется в СК на Comedy Woman из-за шутки о генерале

Обновлено в 02:26
Происшествия

В Риге осквернили памятник Пушкину

Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в августе 2009 года к 210-летию со дня рождения поэта при поддержке "Дома Москвы" и пушкинского общества Латвии.
Обновлено в 08:55
Политика

Милонов ответил на жалобу адвоката Шнурова, обратившегося в Госдуму

Депутат Виталий Милонов прокомментировал обращение Константира Добрынина, адвоката, представляющего интересы фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова, подавшего жалобу в комиссию Государственной думы.
Обновлено в 04:44
Культура

Лисовец оценил женский наряд актера Билли Портера на «Оскаре»

Оценивать наряд американского актера Билли Портера, который появился на церемонии вручения премии «Оскар» в пышном черном женском платье в пол, должен не стилист, а сотрудник цирка.
Обновлено в 09:08
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Депутаты Петербурга поздравили блокадницу с 850-летием

В послании муниципальные депутаты поздравили горожанку с 850-летием и пожелали ей долголетия.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО за $9 млн

Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны на $9 млн на безвозмездной основе.
Обновлено в 09:25
Политика

Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с объединением.
Обновлено в 08:52
Финансы

Российские банки в январе увеличили прибыль в 3,7 раза

Прибыль банковского сектора РФ в январе 2019 года составила 264 млрд рублей, что в 3,7 раза больше, чем годом ранее, говорится в материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 09:20
Музыка

Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
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Генсек ООН призвал страны ужесточить контроль за вооружением

Генсек ООН Антониу Гутерреш на зимней сессии Конференции по разоружению в Женеве призвал страны вести более тщательный контроль над вооружением, с учетом развития кибертехнологий и создания гиперзвуковых ракет, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:38
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В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 04:36
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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в посмотрели 4,4 млн человек в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
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Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
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