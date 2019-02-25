Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубляРИА Новости 04:42

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки - до 74,0876 рубля, курс доллара уменьшился на 25,67 копейки - до 65,2582 рубля, следует из данных Банка России.

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