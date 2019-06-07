Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 73,21 рубляРИА Новости 06:29

Официальный курс евро на вторник снизился на 4,57 копейки - до 73,2148 рубля, курс доллара уменьшился на 24,76 копейки - до 64,7919 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,79 рубля

ПРАЙМ06:04

ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:45

Официальный курс евро на вторник снизился до 73,21 рубля

РИА Новости06:29

Центробанк понизил курс доллара на вторник до 64,79 рубля

Московский Комсомолец06:11

Курс доллара снизился до 64,77 рубля

ТАСС03:08

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 июня в размере 64,7919 руб

Финмаркет06:01

Банк России на 11 июня понизил курс евро к рублю почти на 5 копеек до 73.2148 руб., курс доллара США - почти на 25 копеек до 64.7919 руб

АК&М06:43
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Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Обновлено в 08:21
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено в 12:47
Футбол

Базелюк официально покинул ЦСКА

В понедельник, десятого июня, 26-летний футболист столичного ЦСКА Константин Базелюк покинул армейский коллектив в статусе свободного агента.
Обновлено в 09:29
Политика

Большой адронный коллайдер впечатлил Дмитрия Медведева

Главе правительства рассказали об истории создания, современном состоянии и планах на будущее организации, а также показали Большой адронный коллайдер, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено в 12:36
Авто

Автомобили Lada подвели коробки передач Renault

Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.
Обновлено в 07:14
Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
Обновлено в 13:07
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол

УЕФА не имеет предложений по изменению Лиги чемпионов

«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.
Обновлено в 12:35
Наука

Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»

Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено в 11:03
Музыка

Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми

Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
Обновлено в 11:15
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Обновлено в 13:12
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Происшествия

Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.
Обновлено в 10:58
Происшествия

СМИ сообщили о задержании крупного бизнесмена в Волгограде

Издание "Блокнот Волгоград" сообщает о задержании бизнесмена Владимира Зубкова (известного как "Зубок").
Обновлено в 10:04
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова

Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Экономика

Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян

Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:53
Наука

В мышиной печени обнаружили долгожителей

Обновлено 07 июня в 10:57
Футбол

Французские эксперты отстранены за высказывания о ситуации с Неймаром

Эксперты телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании.
Обновлено в 12:21
Автоспорт

Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Посол США в России не исключил, что до конца года покинет Москву

Посол США в России Джон Хантсман рассматривает возможность возвращения на родину до конца года, сообщает в понедельник американское издание Atlantic со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:51
Политика

«Закон о коллаборационизме»: в ГПУ ждут выводов экспертизы от СБУ по Медведчуку

Сарган назвала полёты украинских деятелей в Москву возмутительным феноменом Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в ГПУ предлагают принять закон о коллаборационизме после полётов украинских деятелей в Москву.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Hill: в США испугались военного превосходства России и Китая

На улице Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, которая соединяет Белый дом и Капитолий, царит согласие по поводу того, что именно Россия и Китай, а не терроризм, Иран или Северная Корея, представляют наибольшую угрозу для национальной безопасности США.
Обновлено в 12:38
Происшествия

Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО

Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу из колонии-поселения в Аргуне.
Обновлено в 11:00
Футбол

Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»

Обновлено в 12:36
Происшествия

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини

Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии

Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
Обновлено в 11:25
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