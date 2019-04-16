Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,7 рубляРИА Новости вчера в 06:55

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 13,8 копейки — до 72,7018 рубля, курс доллара уменьшился на 27,02 копейки — до 64,2469 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России чуть понизил официальные курсы доллара и евро

Росбалт06:35

Официальный курс евро снизился

Газета.Ru06:18

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 апреля в размере 64,2422 руб

Финмаркет06:15

ЦБ снизил на 17 апреля курс доллара до 64,24 рубля

ТАСС05:38

Курсы валют ЦБ РФ на 16 апреля: 64,2422 руб/доллар США и 72,6515 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубля

РИА Новости05:58

Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 64,52 рубля

Московский Комсомолец12 апреля в 17:59
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 10:00, Ашберн
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Происшествия

В Петербурге эвакуировали 15 судов

Обновлено в 08:25
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Спасти Нотр-Дам от обрушения удалось в последний момент

Обновлено в 08:39
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Мадриде из-за угрозы взрыва эвакуируют 235-метровый небоскреб

Обновлено в 07:25
Здоровье

Названы способы предотвращения инсульта

По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Зеленский и Порошенко подписали соглашение о дебатах на стадионе

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Петр Порошенко (действующий лидер страны) и стадион «Олимпийский» в Киеве подписали трехстороннее соглашение об аренде арены для проведения дебатов.
Обновлено в 09:39
Общество

В Петербурге открыли памятник Алферову

Обновлено в 09:51
Общество

Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей

Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Политика

Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400

Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Политика

Российский аэропорт переименовали из-за суеверия

Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Над Эрмитажем приспустили флаг России после пожара в Нотр-Даме

Руководство Эрмитажа приняло решение приспустить флаг России над зданием Зимнего дворца в знак солидарности c Францией после разрушительного пожара в парижском соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 08:46
Авто

Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения

На Шанхайском автосалоне дебютировал обновленный кроссовер Hyundai ix25, известный российским автолюбителям под названием Creta.
Обновлено в 09:25
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Обновлено в 06:52
Финансы

Греф раскритиковал предложение ФАС по обнулению комиссии за снятие наличных

Глава Сбербанка Герман Греф считает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах непросчитанным.
Обновлено в 08:30
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Здоровье

Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян

Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Авто

Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont

В рамках специального мероприятия Brand SUV Night, которое компания Volkswagen провела преддверии шанхайской выставки, состоялась премьера концепта по имени SMV.
Обновлено в 01:33
Кино

Последний великий артист. «Шахта обвалится, а меня посадят»

Обновлено в 06:25
Политика

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Общество

Россиянам разрешили собирать мох и камыш

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Общество

Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО

Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
Экономика

Законопроекты о новых правилах специнвестконтрактов внесены в Госдуму

Пакет законопроектов, направленных на уточнение механизма специнвестконтрактов (СПИК), правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет

Обновлено в 07:35
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Футбол

Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров

С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе.
Обновлено в 09:39
Культура

Ярмарка антиквариата и современного искусства RA&AF открылась в Москве

Ярмарка антиквариата и современного искусства Russian Antique & Art Fair, на которой представлены русская иконопись, полотна Василия Поленова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других русских живописцев, а также предметы дизайна и ювелирные украшения, открылась в Центральном выставочном зале "Манеж".
Обновлено в 09:19
Авто

Мантуров рассказал, что дает советы по эксплуатации Aurus

Обновлено в 09:28
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