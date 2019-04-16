Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 72,7 рубляРИА Новости вчера в 06:55
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 13,8 копейки — до 72,7018 рубля, курс доллара уменьшился на 27,02 копейки — до 64,2469 рубля, следует из данных Банка России.
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Происшествия
В Петербурге эвакуировали 15 судов
Обновлено в 08:25
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Спасти Нотр-Дам от обрушения удалось в последний момент
Обновлено в 08:39
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
Названы способы предотвращения инсульта
По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Зеленский и Порошенко подписали соглашение о дебатах на стадионе
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Петр Порошенко (действующий лидер страны) и стадион «Олимпийский» в Киеве подписали трехстороннее соглашение об аренде арены для проведения дебатов.
Обновлено в 09:39
Общество
В Петербурге открыли памятник Алферову
Обновлено в 09:51
Общество
Миллиардер продает квартиру с видом на Кремль за 900 млн рублей
Российский предприниматель Владимир Лисин выставил на продажу пятиэтажную квартиру за 900 миллионов рублей в высотке на Котельнической набережной в Москве.
Обновлено в 07:35
Политика
Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400
Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Политика
Российский аэропорт переименовали из-за суеверия
Российский аэропорт Бесовец в Петрозаводске, Республика Карелия, переименовали в аэропорт Петрозаводск.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Над Эрмитажем приспустили флаг России после пожара в Нотр-Даме
Руководство Эрмитажа приняло решение приспустить флаг России над зданием Зимнего дворца в знак солидарности c Францией после разрушительного пожара в парижском соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 08:46
Авто
Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения
На Шанхайском автосалоне дебютировал обновленный кроссовер Hyundai ix25, известный российским автолюбителям под названием Creta.
Обновлено в 09:25
Финансы
Греф раскритиковал предложение ФАС по обнулению комиссии за снятие наличных
Глава Сбербанка Герман Греф считает предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнулить комиссии за снятие наличных в банкоматах непросчитанным.
Обновлено в 08:30
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Авто
Volkswagen презентовал кроссовер, который больше, чем Teramont
В рамках специального мероприятия Brand SUV Night, которое компания Volkswagen провела преддверии шанхайской выставки, состоялась премьера концепта по имени SMV.
Обновлено в 01:33
Кино
Последний великий артист. «Шахта обвалится, а меня посадят»
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено в 06:25
Общество
Россиянам разрешили собирать мох и камыш
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли закон, позволяющий жителям региона собирать в лесах мох, камыш и лесную подстилку.
Обновлено в 05:40
Общество
Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО
Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости.
Обновлено в 07:39
Экономика
Законопроекты о новых правилах специнвестконтрактов внесены в Госдуму
Пакет законопроектов, направленных на уточнение механизма специнвестконтрактов (СПИК), правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Подмосковье нашли прикованный к дереву цепью скелет
Обновлено в 07:35
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Футбол
Умер бывший генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров
С 2017 года Федоров занимал пост генерального директора московского ХК «Динамо», затем перешел на аналогичную должность в футбольном клубе.
Обновлено в 09:39
Культура
Ярмарка антиквариата и современного искусства RA&AF открылась в Москве
Ярмарка антиквариата и современного искусства Russian Antique & Art Fair, на которой представлены русская иконопись, полотна Василия Поленова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других русских живописцев, а также предметы дизайна и ювелирные украшения, открылась в Центральном выставочном зале "Манеж".
Обновлено в 09:19
Авто
Мантуров рассказал, что дает советы по эксплуатации Aurus
Обновлено в 09:28