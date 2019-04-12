Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 72,7 рубляРИА Новости 06:55
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 13,8 копейки — до 72,7018 рубля, курс доллара уменьшился на 27,02 копейки — до 64,2469 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Религия
Культуролог рассказал, кто несет ответственность за пожар в соборе Парижской Богоматери
Говоря об обрушении шпиля собора, культуролог отмечает, что вершина была выполнена из дуба, обложенного свинцом.
Обновлено в 15:55
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Спорт
Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой
Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
Обновлено в 13:50
Авто
В Германии предъявлены обвинения бывшему главе Volkswagen
Прокуратура Брауншвейга в понедельник, 15 апреля, сообщила, что она предъявила обвинения бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну и четырем другим топ-менеджерам компании.
Обновлено в 09:33
Культура
Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено в 03:04
Гаджеты
«Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость Windows
В операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, которая дает хакерам возможность получить контроль над зараженным устройством, заявили в «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 10:42
Происшествия
Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке
Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Авто
Новый Mercedes-Benz GLS показали до премьеры
Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский сформулировал позицию по Крыму и Донбассу
Шоумен Владимир Зеленский, перед вторым туром выборов лидирующий в президентской гонке, считает Крым и Донбасс территорией Украины, "незаконно оккупированной Россией".
Обновлено в 11:28
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием
Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина
Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Происшествия
Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам
Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
Обновлено в 16:55
Политика
Порошенко снова ждет Зеленского на дебаты
Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что кандидат в президенты Владимир Зеленский приедет на дебаты до окончания телепередачи на телеканале ICTV и дал ему на это 40 минут.
Обновлено в 16:36
Политика
Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве
Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество
Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ
Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17