Официальный курс евро на вторник снизился до 72,7 рубляРИА Новости 06:55

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 13,8 копейки — до 72,7018 рубля, курс доллара уменьшился на 27,02 копейки — до 64,2469 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,7 рубля

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