Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,7 рубляРИА Новости 06:55

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 13,8 копейки — до 72,7018 рубля, курс доллара уменьшился на 27,02 копейки — до 64,2469 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальные курсы доллара и евро незначительно понижены

Росбалт07:24

ЦБ РФ установил курс евро с 16 апреля в размере 72,7018 руб

Финмаркет06:53

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 16 апреля

Экономика сегодня06:39

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубля

ПРАЙМ06:24

Официальный курс доллара снизился на 27 копеек, евро — на 14

Банки.ру06:28

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,7 рубля

РИА Новости06:55

Банк России на 16 апреля понизил курс евро к рублю почти на 14 копеек до 72.7018 руб., курс доллара США - более чем на 27 копеек до 64.2469 руб

АК&М06:38
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Происшествия

Пожарные могут не потушить возгорание в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 16:05
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Религия

Культуролог рассказал, кто несет ответственность за пожар в соборе Парижской Богоматери

Говоря об обрушении шпиля собора, культуролог отмечает, что вершина была выполнена из дуба, обложенного свинцом.
Обновлено в 15:55
Музыка

На Maruv обрушился шквал критики после признания в любви к России

Обновлено в 15:15
Музыка

Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова

К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Политика

Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР

Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Важное за сутки

Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»

Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Спорт

Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой

Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
Обновлено в 13:50
Авто

В Германии предъявлены обвинения бывшему главе Volkswagen

Прокуратура Брауншвейга в понедельник, 15 апреля, сообщила, что она предъявила обвинения бывшему генеральному директору автоконцерна Volkswagen Мартину Винтеркорну и четырем другим топ-менеджерам компании.
Обновлено в 09:33
Культура

Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Путин особо отметил личный вклад Пугачевой «в развитие отечественного музыкального искусства».
Обновлено в 03:04
Гаджеты

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую уязвимость Windows

В операционной системе Windows обнаружена новая уязвимость, которая дает хакерам возможность получить контроль над зараженным устройством, заявили в «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 10:42
Происшествия

Поблизости от дома Зеленского поймали «бандитов-пулеметчиков» на джипе-тачанке

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что рядом с домом «одного из кандидатов в президенты» страны задержана группа «бандитов-пулеметчиков», готовивших убийство; украинские СМИ уточнили, что задержание произошло рядом с домом Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:53
Авто

Новый Mercedes-Benz GLS показали до премьеры

Премьера полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS-Class нового поколения состоится 17 апреля в рамках международного автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери в РПЦ назвали страшным знамением

Обновлено в 17:00
Политика

Зеленский сформулировал позицию по Крыму и Донбассу

Шоумен Владимир Зеленский, перед вторым туром выборов лидирующий в президентской гонке, считает Крым и Донбасс территорией Украины, "незаконно оккупированной Россией".
Обновлено в 11:28
Политика

Главный военный прокурор Украины сбежал за границу

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Авто

АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta FL

В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Авто

Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием

Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина

Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
Обновлено в 08:21
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:49
Происшествия

Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам

Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
Обновлено в 16:55
Политика

Порошенко снова ждет Зеленского на дебаты

Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что кандидат в президенты Владимир Зеленский приедет на дебаты до окончания телепередачи на телеканале ICTV и дал ему на это 40 минут.
Обновлено в 16:36
Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве

Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС.
Обновлено в 06:32
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Отравивший уксусом подругу житель Забайкалья получил 19 лет тюрьмы

Обновлено в 01:54
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество

Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ

Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Здоровье

В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов

В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
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