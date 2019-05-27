Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубляРИА Новости вчера в 07:30

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля

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