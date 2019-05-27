Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубляРИА Новости вчера в 07:30

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
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Курсы валют ЦБ РФ на 28 мая: 64,5394 руб/доллар США и 72,1680 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на среду снизился до 72,17 рубля

РИА Новости06:35

Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубля

ТАСС06:09

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru06:38

ЦБ РФ установил курс евро с 29 мая в размере 72,168 руб

Финмаркет06:02

Официальные курсы ЦБ России на 28.05.19

Коммерсантъвчера в 18:39

ЦБ установил курс доллара и евро на 28 мая

Телеканал 360°вчера в 12:50
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Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Обновлено вчера в 08:03
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Авто

Электрокар Honda e получит камеры вместо боковых зеркал

Новая разработка японских инженеров получила название Side Camera Mirror System и состоит из самих камер и два 6-дюймовых дисплеев, расположившихся по краям приборной панели.
Обновлено в 05:03
Интернет

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Происшествия

У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны

Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено в 13:08
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Культура

Егор Крид признался, почему бросил уральскую модель

Егор Крид впервые признался, почему расстался с уральской моделью, победившей в шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Дочь Пирло сбила машина в Турине

Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено в 15:50
Политика

Захарова, комментируя гражданство Саакашвили, заступилась за Королеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство опальному экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 12:29
Происшествия

Племянница Скрипаля отказалась от идеи поехать в Великобританию

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - отказалась от идеи поехать в Великобританию, чтобы встретиться с родственниками.
Обновлено в 11:45
Общество

Температура выше нормы ожидается по всей России летом

Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области

Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.
Обновлено в 14:50
Авто

Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7

Обновлено в 12:12
Армия и оружие

Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии

Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Здоровье

Врачи в США вытащили личинок из головы женщины

Американские врачи вылечили женщину, у которой под скальпом завелись личинки.
Обновлено в 11:06
Экономика

Владелец «Муз-ТВ» Таврин купил сервис ремонта квартир

«Сделано» специализируется на ремонте квартир под ключ, он предлагает стандартизированные решения с фиксированными ценами и сроками.
Обновлено в 16:08
Хоккей

Президент ЦСКА Есмантович признан лучшим руководителем клуба КХЛ

Обновлено в 14:57
Армия и оружие

Киев направил к границам ЛНР разведгруппу диверсантов ВСУ

Командование ВСУ направило в зону проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") разведгруппу из 10 человек для проведения диверсий.
Обновлено в 08:09
Общество

Долго рассматривавших солнце сектантов признали экстремистами

Самарское отделение религиозной группы «Алля-Аят» («Элле-Аят»), члены который проповедовали лечение «длительным рассматриванием солнца» и «специальными чаями», признали экстремистским.
Обновлено в 12:08
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Общество

В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру»

Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.
Обновлено в 11:06
Авто

Новый Mercedes-Benz GLA отправился на тесты без дверей

Судя по «сырому» прототипу, у которого почему-то нет даже задних дверей, новый GLA сохранит концепцию предшественника.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Экономика

ЦБ модернизирует сторублевые купюры

ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие

Сербия направила армию к границе с Косово

Колонна автомобилей с солдатами и оружием выдвинулась из казарм в городе Кралево предположительно в сторону границы с Косово и Метохией, сообщает сербское новостное агентство Tanjug.
Обновлено в 11:11
Футбол

Ефремов — о Кононове: коней на переправе не меняют

Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов прокомментировал решение совета директоров «Спартака» оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова.
Обновлено в 12:08
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Зеленский отказался объявлять дефолт

26 мая Коломойский, в связях с которым подозревают Зеленского, призвал главу государства объявить дефолт по внешнему долгу, как это ранее сделали Греция и Аргентина.
Обновлено в 11:23
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