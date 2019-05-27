Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубляРИА Новости вчера в 07:30
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:12, Ашберн
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу
Обновлено вчера в 08:03
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо
Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Авто
Электрокар Honda e получит камеры вместо боковых зеркал
Новая разработка японских инженеров получила название Side Camera Mirror System и состоит из самих камер и два 6-дюймовых дисплеев, расположившихся по краям приборной панели.
Обновлено в 05:03
Интернет
Первый российский квантовый телефон испытали в Москве
Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено в 13:08
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Культура
Егор Крид признался, почему бросил уральскую модель
Егор Крид впервые признался, почему расстался с уральской моделью, победившей в шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено в 15:50
Политика
Захарова, комментируя гражданство Саакашвили, заступилась за Королеву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство опальному экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Племянница Скрипаля отказалась от идеи поехать в Великобританию
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля - Виктория Скрипаль - отказалась от идеи поехать в Великобританию, чтобы встретиться с родственниками.
Обновлено в 11:45
Общество
Температура выше нормы ожидается по всей России летом
Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области
Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.
Обновлено в 14:50
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
Госдепартамент США обеспокоен действиями сирийских властей и российских вооруженных сил на северо-западе Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.
Обновлено в 15:04
Здоровье
Врачи в США вытащили личинок из головы женщины
Американские врачи вылечили женщину, у которой под скальпом завелись личинки.
Обновлено в 11:06
Экономика
Владелец «Муз-ТВ» Таврин купил сервис ремонта квартир
«Сделано» специализируется на ремонте квартир под ключ, он предлагает стандартизированные решения с фиксированными ценами и сроками.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Киев направил к границам ЛНР разведгруппу диверсантов ВСУ
Командование ВСУ направило в зону проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") разведгруппу из 10 человек для проведения диверсий.
Обновлено в 08:09
Общество
Долго рассматривавших солнце сектантов признали экстремистами
Самарское отделение религиозной группы «Алля-Аят» («Элле-Аят»), члены который проповедовали лечение «длительным рассматриванием солнца» и «специальными чаями», признали экстремистским.
Обновлено в 12:08
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Общество
В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру»
Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.
Обновлено в 11:06
Авто
Новый Mercedes-Benz GLA отправился на тесты без дверей
Судя по «сырому» прототипу, у которого почему-то нет даже задних дверей, новый GLA сохранит концепцию предшественника.
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
Экс-глава ВСУ напомнил об отмене переброски военных в Крым в 2014 году
Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана напомнил, что 1 марта 2014 года в Генштабе разработали операцию по переброске военных в Крым и даже успели отправить военнослужащих на самолетах, но «пилоты получили приказ развернуться», передает УНИАН.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе
Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Экономика
ЦБ модернизирует сторублевые купюры
ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Сербия направила армию к границе с Косово
Колонна автомобилей с солдатами и оружием выдвинулась из казарм в городе Кралево предположительно в сторону границы с Косово и Метохией, сообщает сербское новостное агентство Tanjug.
Обновлено в 11:11
Футбол
Ефремов — о Кононове: коней на переправе не меняют
Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Ефремов прокомментировал решение совета директоров «Спартака» оставить на посту главного тренера команды Олега Кононова.
Обновлено в 12:08
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Зеленский отказался объявлять дефолт
26 мая Коломойский, в связях с которым подозревают Зеленского, призвал главу государства объявить дефолт по внешнему долгу, как это ранее сделали Греция и Аргентина.
Обновлено в 11:23