Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубляРИА Новости 07:30
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Авто
BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года
На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Космос
Раскрыта серьезная опасность от спутников Илона Маска
Еще одной проблемой является то, что большая часть спутников будет размещена в области с высокой концентрацией космического мусора.
Обновлено в 09:51
Экономика
ЦБ обнаружил вывод активов из тольяттинского РТС-Банка
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в тольяттинский Банк развития технологий и сбережений (РТС-Банк), у которого 14 марта была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Общество
У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp
В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.
Обновлено в 09:09
Политика
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине
Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Ружьям добавят срок
Предложение продлить сроки перерегистрации оружия уже звучали, в том числе и в 2017 году.
Обновлено в 10:45
Музыка
Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире
Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Алена Водонаева обратилась в полицию из-за угроз
Алена Водонаева написала заявление в полицию на поклонника, который обещал ее убить.
Обновлено в 10:00
Политика
Трамп допустил возможность переговоров с Ираном
«Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести», — заявил Трамп, добавив, что никто не хочет, чтобы «происходили ужасные вещи».
Обновлено в 00:51
Общество
Томские школьники сдали первые ЕГЭ
Томские школьники сдали сегодня первые ЕГЭ. Это экзамены по литературе и географии. Задание написали 630 томских выпускников.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Общество
В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники
Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Футбол
Капитан «Реала» может уехать в Китай
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос может переехать в Китай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:34
Происшествия
Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей
Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Футбол
ЦСКА объявил об уходе нападающего Эрнандеса
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА и уругвайский форвард Абель Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Настя Каменских выложила откровенное фото с мужем
Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала в инстаграме откровенный снимок с мужем Алексеем Потапенко.
Обновлено в 06:17
Гаджеты
В Китае представили новые смартфоны Redmi K20 и K20 Pro
Обновлено в 04:47
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира
За три минуты до конца основного времени встречи главный тренер сборной Канады Аллен Виньо снял вратаря, кленовые листья провели остаток матча вшестером, но забить не смогли, и финал завершился победой финской команды со счетом 3:1. Напомним, что в полуфинале мирового первенства сборная Финляндии обыграла сборную России, оставив команду Ильи Воробьева без финала чемпионата мира.
Обновлено вчера в 16:31