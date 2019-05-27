Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубляРИА Новости 07:30
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
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Общество
Составлен рейтинг имен для новорожденных москвичей
Обновлено в 01:41
Наука
На Мальдивах найдена морская вода ледникового периода
Обновлено 24 мая в 13:15
Авто
Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика
В ЛНР обнародовали имена причастных к «минированиям» в России
Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало имена причастных, по данным ведомства, к ложным сообщениям о минировании объектов в России и Донбассе, этот список будет передан Следственному комитету РФ.
Обновлено в 05:25
Политика
Глава МВД Британии выдвинул кандидатуру на пост премьера
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид выдвинул свою кандидатуру на пост лидера консервативной партии и премьер-министра, став девятым претендентом на кресло главы британского правительства.
Обновлено в 10:21
Здоровье
Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Большинство россиян устраивает позиции страны на мировой арене
Опрос показал, что 72% респондентов положительно оценивают российские позиции в мире.
Обновлено в 09:42
Космос
В ракету «Союз» при старте ударила молния
В момент запуска на космодроме шел дождь, на кадрах пуска, которые продемонстрировал телеканал "Звезда", был виден разряд молнии, который ударил в ракету примерно через десять секунд после старта.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Здоровье
Регуляторы США одобрили самое дорогое в мире лекарство
Американские регуляторы одобрили самое дорогое лекарство, предназначенное для лечения редкого расстройства, которое разрушает мышечный контроль ребёнка и почти всегда приводит к летальному исходу.
Обновлено 25 мая в 05:04
Футбол
Объявлены бригады арбитров на стыковые матчи за право сыграть в РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга обслужит первый стыковый матч за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и командой Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Нижний Новгород".
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Экономика
Биткоин приблизился к отметке в $9 тыс. впервые с 2017 года
Курс биткоина впервые с 2017 года приблизился к отметке в $9 тыс. Об этом пишет Bloomberg 27 мая.
Обновлено в 07:57
Происшествия
На редакцию газеты в Ставрополе напал психически больной автор
Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:59
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста
Кличко уточнил, что треснули две стеклянные панели пола, через которые можно наблюдать трассу внизу.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол
Футболист Эрнандес покинет ЦСКА
Нападающий столичного ФК ЦСКА Абель Эрнандес покинет клуб. Об этом уругвайский игрок написал в stories своей девушки в Instagram.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В ДНР выпустили экстренное заявление из-за действий силовиков
Украинские силовики продолжают дестабилизацию обстановки на юго-востоке страны, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о приверженности к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:05
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Германии осудили членов «шариатской полиции»
Суд города Вуппертале вынес приговор активистам, называющим себя «шариатской полицией». Об этом сообщает радиостанция «Немецкая волна».
Обновлено в 09:49
Происшествия
СК возбудил дело против сына экс-сенатора, сбившего сотрудника ДПС
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото
Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе
Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38