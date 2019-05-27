Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубляРИА Новости 07:30

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубля

Происшествия Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Санкт-Петербурга Сотрудники МЧС нашли заблудившихся на склоне Эльбруса лыжников из Санкт-Петербурга, которые сошли с горнолыжных трасс и запросили помощи.

Футбол «Тамбов» покинули трое игроков «Тамбов» покидают трое футболистов — вратарь Денис Вавилин, защитники Александр Горбатюк и Евгений Овсиенко.

Единоборства Александр Емельяненко станцевал под битбокс Российский боец Александр Емельненко опубликовал в своём «инстаграме» видеоролик, в котором он исполняет танец под битбокс.

Происшествия СК начал проверку в связи с нападением на журналистов в Ставрополе Доследственную проверку в связи с нападением вооруженного ножом мужчины на редакцию ставропольской газеты «Родина» начало СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства 27 мая.

Армия и оружие «Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США "Ростех" будет поставлять Соединенным Штатам боеприпасы, если американская сторона снимет мешающие этому ограничения.

Общество Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян По данным Mediascope (есть у РБК), самым популярным был финал первого сезона проекта в 2014 году — тогда выпуск посмотрели 6 млн телезрителей.

Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Финансы В США оценили планы Москвы по отказу от доллара Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.

Происшествия В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.

Происшествия Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу.

Гаджеты В Windows прекратили сотрудничество с Huawei Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.

Политика Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.

Происшествия На Кубани задержали активистов «Экологической вахты» за съемки с дрона В Краснодарском крае полицейские задержали четверых участников «Экологической вахты по Северному Кавказу» за съемки с дрона во время инспекции леса.

Энергетика Нефть Brent установилась на $68 за баррель Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.

Политика Минобороны предлагает ужесточить правила призыва Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.

Происшествия Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Хоккей Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ-2019 Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.

Игры Социальные сети запустили турнир для разработчиков мобильных игр Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили конкурс разработчиков мобильных игр Games Cup.

Авто Стартовали продажи обновлённого Kia Sportage Сегодня стартовали продажи обновлённого Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.

Происшествия В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий» В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.