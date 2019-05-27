Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубляРИА Новости 07:30
Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Происшествия
Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе лыжников из Санкт-Петербурга
Сотрудники МЧС нашли заблудившихся на склоне Эльбруса лыжников из Санкт-Петербурга, которые сошли с горнолыжных трасс и запросили помощи.
Обновлено в 11:26
Футбол
«Тамбов» покинули трое игроков
«Тамбов» покидают трое футболистов — вратарь Денис Вавилин, защитники Александр Горбатюк и Евгений Овсиенко.
Обновлено в 12:35
Единоборства
Александр Емельяненко станцевал под битбокс
Российский боец Александр Емельненко опубликовал в своём «инстаграме» видеоролик, в котором он исполняет танец под битбокс.
Обновлено в 12:44
Происшествия
СК начал проверку в связи с нападением на журналистов в Ставрополе
Доследственную проверку в связи с нападением вооруженного ножом мужчины на редакцию ставропольской газеты «Родина» начало СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства 27 мая.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США
"Ростех" будет поставлять Соединенным Штатам боеприпасы, если американская сторона снимет мешающие этому ограничения.
Обновлено в 12:04
Общество
Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян
По данным Mediascope (есть у РБК), самым популярным был финал первого сезона проекта в 2014 году — тогда выпуск посмотрели 6 млн телезрителей.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
Ранее план по отказу России от доллара предложил глава ВТБ Андрей Костин.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Ученик второго класса школы №3 Вологды угрожает одноклассникам, скрывает уроки и бьет учительницу.
Обновлено в 11:08
Музыка
«Саламандра»: на YouTube появился новый клип Хелависы
Ролик появился 27 мая на официальном YouTube-канале певицы.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского
Обновлено в 12:06
Гаджеты
В Windows прекратили сотрудничество с Huawei
Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Авто
Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3
Обновлено в 05:51
Политика
Иностранным компаниям могут запретить быть операторами такси в России
Зарубежные компании, оказывающие услуги в сфере таксомоторных перевозок, не смогут работать в России, такие услуги будут оказывать только российские компании.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На Кубани задержали активистов «Экологической вахты» за съемки с дрона
В Краснодарском крае полицейские задержали четверых участников «Экологической вахты по Северному Кавказу» за съемки с дрона во время инспекции леса.
Обновлено в 11:45
Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Хоккей
Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ-2019
Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 11:57
Футбол
ЦСКА объявил об уходе Абеля Эрнандеса
Уругвайский нападающий Абель Эрнандес покинул ЦСКА.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной
Напомним, что уже долгое время Макар находится в ссоре с бывшей возлюбленной Фрейей Зильбер, которая родила ему ребенка в прошлом году.
Обновлено в 07:54
Игры
Социальные сети запустили турнир для разработчиков мобильных игр
Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустили конкурс разработчиков мобильных игр Games Cup.
Обновлено в 10:53
Авто
Стартовали продажи обновлённого Kia Sportage
Сегодня стартовали продажи обновлённого Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий»
В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Политика
В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины
Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
Обновлено в 11:36