Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,19 рубляРИА Новости вчера в 07:30

Официальный курс евро на вторник снизился на 13,23 копейки — до 72,1863 рубля, курс доллара уменьшился на 14,7 копейки — до 64,4636 рубля, следует из данных Банка России.
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Центробанк повысил курс доллара на среду до 64,54 рубля

Московский Комсомолец07:19

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru06:38

ЦБ РФ установил курс евро с 29 мая в размере 72,168 руб

Финмаркет06:02

Банк России повысил на 29 мая курс доллара до 64,54 рубля

ТАСС06:09

Курсы валют ЦБ РФ на 28 мая: 64,5394 руб/доллар США и 72,1680 руб/евро

SIA.ru07:00

Официальный курс евро на среду снизился до 72,17 рубля

РИА Новости06:35

ЦБ установил курс доллара и евро на 28 мая

Телеканал 360°вчера в 12:50
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Политика

Правительство утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии

«Подписанным распоряжением утверждены новый состав комиссии в количестве 139 человек и состав президиума комиссии в количестве 84 человек», — говорится в справке к документу.
Обновлено в 09:32
Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Обновлено в 05:26
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Политика

Саакашвили рассказал о возвращении на Украину

Обновлено в 11:01
Политика

Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.
Обновлено в 10:07
Гаджеты

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch

Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В Саратовской области задержан напавший на девочку с топором подросток

Обновлено в 05:40
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Наука

Нейросеть смогла воссоздать лицо человека по голосу

Оказалось, алгоритм хорошо угадывает пол человека, но редко может определить его возраст с точностью до десяти лет, а также лучше всего воссоздает лица людей с европейской и азиатской внешностью.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Суд в Крыму продлил арест главы администрации Евпатории

Киевский районный суд Симферополя продлил до 31 июля арест главы администрации Евпатории Андрея Филонова, которого подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:09
Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
Космос

Канадский уфолог обнаружил на Луне древнее сооружение в форме пирамиды

Древнее сооружение, напоминающее пирамиду, находится в одном из ударных кратеров Луны.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика

Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона»

Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Обновлено в 10:53
Политика

Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками

По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.
Обновлено в 11:07
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
Происшествия

Сын сити-менеджера Чебоксар получил условный срок за избиение человека

Обновлено в 07:35
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено в 09:44
Единоборства

Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной

Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
Обновлено в 10:00
Религия

Русская православная церковь возведет храм в Вестеросе

Обновлено в 10:44
Политика

Волкер заявил о готовности к переговорам с представителями России

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о желании провести переговоры с представителями России в ближайшем будущем.
Обновлено в 09:39
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
Обновлено в 08:35
Спорт

Стали известны восемь городов ЧМ-2022 по волейболу в России

Матчи будут проходить в десяти российских городах — еще два города, которые примут игры, буду названы в следующем году.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей

Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

«Очень уставший» принц Гарри попал на фото в самолете

Фотографию "очень уставшего" принца Гарри обсуждают в Сети.
Обновлено в 07:59
Экономика

В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group

По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».
Обновлено в 11:21
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