Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубляРИА Новости 05:45

Официальный курс евро на вторник снизился на 59,16 копейки - до 72,1077 рубля, курс доллара уменьшился на 11,39 копейки - до 64,3187 рубля, следует из данных Банка России.
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Urbc.Ru05:55

Официальный курс евро на вторник снизился до 72,11 рубля

РИА Новости05:45
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