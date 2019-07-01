Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубляРИА Новости вчера в 06:32

Официальный курс евро на вторник снизился на 42,17 копейки - до 71,3962 рубля, курс доллара уменьшился на 2,15 копейки, до 63,0541 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России повысил курсы доллара и евро

Росбалт07:40

ЦБ РФ установил курс евро с 3 июля в размере 71,408 руб

Финмаркет05:28

Официальный курс евро на среду вырос до 71,41 рубля

РИА Новости05:55

Официальный курс доллара вырос на 17 копеек, евро — на 1

Банки.ру05:37

Банк России на 3 июля повысил курс евро к рублю более чем на копейку до 71.4080 руб., курс доллара США - более чем на 17 копеек до 63.2265 руб

АК&М06:30

ЦБ повысил курс доллара и евро

News.ru06:00

Банк России снизил на 2 июля курс доллара до 63,05 рубля

ТАССвчера в 06:31
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Футбол

«Лацио» и «Валенсия» проявляют интерес к Чалову

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов входит в сферу интересов испанской "Валенсии" и итальянского "Лацио", сообщает tuttomercatoweb.com.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14

Число погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 14, ещё 13 человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена

ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
Обновлено в 07:57
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Общество

Cекс-работники требуют исключить статью о проституции из КоАП

Обновлено в 05:40
Экономика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Путешествия

Крым за полгода посетили 2,2 миллиона туристов

Обновлено в 04:36
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции ДНР

В результате группа украинских диверсантов из 36-й бригады получила отпор и понесла потери: четыре человека погибли, шестеро пострадали.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли, еще пять человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении четырех легковых автомашин на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:27
Общество

ВЦИОМ: россияне стали меньше верить в астрологические прогнозы

Согласно приведенным материалам, 15% опрошенных в 2019 году россиян верят в советы и предсказания астрологов, в то время как в 2015 году и 2000 году доля таковых составляла 31% и 33% соответственно.
Обновлено в 04:44
Общество

ЕСПЧ присудил семерым россиянам 75 тысяч евро

Обща сумма компенсаций, которые ЕСПЧ присудил истцам, составила 75 тысяч евро.
Обновлено в 06:54
Политика

ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»

Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Политика

Политолог предсказал реакцию США на борьбу России и Китая с долларом

США окажут сопротивление России и Китаю в их стремлении уменьшить значимость доллара в мировой финансовой системе, уверен американский политический эксперт Джек Расмус.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала

Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Пропавшую на Урале в одном купальнике девушку нашли в состоянии шока

Обновлено в 04:13
Происшествия

В Лондоне из самолета выпал труп безбилетника

В лондонском аэропорту Хитроу случилось ЧП. При посадке самолета авиакомпании Kenya Airways из отсека шасси выпал труп безбилетника.
Обновлено вчера в 17:26
Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива

Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Космос

NASA испытало системы аварийного прекращения полёта корабля Orion

Американское космическое ведомство — NASA — успешно испытало системы аварийного прекращения полёта нового корабля Orion на стартовом участке.
Обновлено в 07:51
Политика

В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" появилась видеозапись, на которой видно, как Усс во время визита в подтопленный город Канск резко реагирует на вопрос местной жительницы о том, видел ли он дорогу и что будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты.
Обновлено в 04:13
Наука

На дне обмелевшего водохранилища в Ираке найден древний дворец

Древний дворец найден на восточном побережье Тигра в мухафазе Дахук, сообщается на сайте Тюбингенского университета.
Обновлено в 03:48
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Если США решат атаковать Иран, то Израиль будет уничтожен в течение тридцати минут, заявил в понедельник, 1 июля, глава комитета по вопросам нацбезопасности парламента республики Моджаба Зоннур.
Обновлено вчера в 15:01
Авто

Названы 10 самых доступных автомобилей в России

Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Происшествия

В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II

Обновлено в 06:59
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Энергетика

НОВАТЭК предложил «Газпрому» помочь с Украиной

Компания готова продать СПГ для обеспечения контрактов «Газпрома» Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон выразил готовность помочь «Газпрому» выполнить контракты с европейскими потребителями в случае прекращения транзита через Украину.
Обновлено в 07:57
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