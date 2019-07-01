Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 71,41 рубляРИА Новости 05:55

Официальный курс евро на среду вырос на 1,18 копейки — до 71,408 рубля, курс доллара увеличился на 17,24 копейки, до 63,2265 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 3 июля в размере 71.4080 руб. против 71.3962 руб. на 2 июля

АК&М05:38

Официальный курс доллара на среду вырос до 63,23 рубля

ПРАЙМ05:44

ЦБ РФ установил курс евро с 3 июля в размере 71,408 руб

Финмаркет05:28

Официальный курс евро на среду вырос до 71,41 рубля

РИА Новости05:55

Официальные курсы ЦБ России на 02.07.19

Коммерсантъвчера в 17:55

Евро падает к рублю

Газета.Ruвчера в 07:59

Банк России снизил на 2 июля курс доллара до 63,05 рубля

ТАССвчера в 06:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:00, Вашингтон
Политика

Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний

Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины

По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.
Обновлено вчера в 19:30
Политика

Зеленский отправился с визитом в Канаду

Обновлено вчера в 07:19
Футбол

В УЕФА отреагировали на идею расширения РПЛ за счет иностранных клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на появившуюся инициативу расширения Российской премьер-лиги за счет участия в ней футбольных клубов из других стран, сообщает РБК.
Обновлено в 05:12
Авто

Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT

Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол

«Уфа» объявила об уходе Пауревича

Обновлено в 05:15
Футбол

«МЮ» перебил предложение «Манчестер Сити» по трансферу Гарри Магуайра

Ранее сообщалось, что на 26-летнего защитника также претендует чемпион Англии – «Манчестер Сити», который готов заплатить за его трансфер 60 млн евро.
Обновлено в 05:45
Авто

Отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил обновления

Все вышеперечисленные улучшения стали возможны благодаря обновлению программного обеспечения электронного блока управления.
Обновлено вчера в 09:18
Политика

Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Спорт

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023

Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца

Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.
Обновлено в 05:55
Авто

Новый BMW X6 рассекретили до премьеры

Официальные фотографии (правда, далеко не лучшего качества) купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения попали в сеть до дебюта модели.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Экс-губернатора Хорошавина этапировали обратно на Сахалин

Обновлено в 05:08
Происшествия

19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу

Обновлено вчера в 14:32
Политика

«Единая Россия» извинилась за наклейки на гумпомощь для Иркутской области

Обновлено в 05:52
Происшествия

Под Оренбургом тигрица напала на пытавшегося украсть тигренка мужчину

В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки.
Обновлено в 05:12
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Выяснилось, что в регионе произошла уникальная ситуация, при которой в западной части Иркутской области наблюдалось взаимодействие сразу трех воздушных масс — арктической, субтропической и крайне редкого в регионе влажного воздуха с Тихого океана.
Обновлено в 05:40
Общество

Мосгорсуд оставил апелляцию Жириновского без удовлетворения

Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Владимира Жириновского, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 05:18
Путешествия

Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым

Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре

Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Полиция Екатеринбурга нашла мать выброшенного на помойку ребенка

Полиция Екатеринбурга нашла 23-летнюю мать младенца, выброшенного на помойку в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения, особо отметил, что видеокамеры на дорогах должны устанавливаться для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.
Обновлено в 04:46
Авто

Презентована лимитированная спецверсия Renault Duster Black Collector

Будут ли продавать в России Renault Duster Black Collector - пока неизвестно.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри

Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри Крещение маленького принца Арчи пройдет в узком кругу семьи.
Обновлено в 02:27
Политика

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Наука

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу

Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Bloomberg: Турция может закупить истребители у России

Обновлено в 05:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное