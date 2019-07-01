Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 71,41 рубляРИА Новости 05:55
Официальный курс евро на среду вырос на 1,18 копейки — до 71,408 рубля, курс доллара увеличился на 17,24 копейки, до 63,2265 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:00, Вашингтон
Политика
Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Произошел взрыв на детской площадке в Днепропетровской области Украины
По сообщениям РИА Новости, шестеро подростков получили ранения после взрыва предмета неустановленного назначения на игровой площадке в Днепропетровской области Украины.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Зеленский отправился с визитом в Канаду
Обновлено вчера в 07:19
Футбол
В УЕФА отреагировали на идею расширения РПЛ за счет иностранных клубов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на появившуюся инициативу расширения Российской премьер-лиги за счет участия в ней футбольных клубов из других стран, сообщает РБК.
Обновлено в 05:12
Авто
Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT
Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.
Обновлено вчера в 15:10
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Пауревича
Обновлено в 05:15
Футбол
«МЮ» перебил предложение «Манчестер Сити» по трансферу Гарри Магуайра
Ранее сообщалось, что на 26-летнего защитника также претендует чемпион Англии – «Манчестер Сити», который готов заплатить за его трансфер 60 млн евро.
Обновлено в 05:45
Авто
Отечественный внедорожник Chevrolet Niva получил обновления
Все вышеперечисленные улучшения стали возможны благодаря обновлению программного обеспечения электронного блока управления.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина
Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 04:47
Спорт
Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023
Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Николай Басков рассказал о переживаниях в связи со смертью отца
Певец Николай Басков трудно переживает смерть отца Виктора Владимировича, который скончался после долгой болезни на 69 году жизни.
Обновлено в 05:55
Авто
Новый BMW X6 рассекретили до премьеры
Официальные фотографии (правда, далеко не лучшего качества) купе-кроссовера BMW X6 третьего поколения попали в сеть до дебюта модели.
Обновлено в 04:24
Происшествия
19-летняя екатеринбурженка уехала отдыхать на озеро и пропала в лесу
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Под Оренбургом тигрица напала на пытавшегося украсть тигренка мужчину
В Оренбургской области тигрица в передвижном зоопарке напала на посетителя, который попытался похитить уссурийского тигренка из клетки.
Обновлено в 05:12
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Выяснилось, что в регионе произошла уникальная ситуация, при которой в западной части Иркутской области наблюдалось взаимодействие сразу трех воздушных масс — арктической, субтропической и крайне редкого в регионе влажного воздуха с Тихого океана.
Обновлено в 05:40
Общество
Мосгорсуд оставил апелляцию Жириновского без удовлетворения
Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Владимира Жириновского, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.
Обновлено в 05:18
Путешествия
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полиция Екатеринбурга нашла мать выброшенного на помойку ребенка
Полиция Екатеринбурга нашла 23-летнюю мать младенца, выброшенного на помойку в Нижнем Тагиле.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Чайка: места установки камер на дорогах говорят о желании заработать
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета по развитию автодорог и безопасности дорожного движения, особо отметил, что видеокамеры на дорогах должны устанавливаться для снижения аварийности и сохранения жизни людей, а не для того, чтобы собирать штрафы.
Обновлено в 04:46
Авто
Презентована лимитированная спецверсия Renault Duster Black Collector
Будут ли продавать в России Renault Duster Black Collector - пока неизвестно.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри
Названа дата крещения сына Меган Маркл и принца Гарри Крещение маленького принца Арчи пройдет в узком кругу семьи.
Обновлено в 02:27
Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
Обновлено в 04:05
Наука
Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Bloomberg: Турция может закупить истребители у России
Обновлено в 05:36