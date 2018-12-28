Финансы

Банк России повысил официальный курс евро на 1,27 рубля
Экономика сегодня
07:01

Официальные курсы доллара и евро на субботу, 29 декабря, установил Центробанк РФ. По сравнению с показателем на пятницу американская валюта подорожала на 64,56 копейки – до 69,5218 рубля, а европейская выросла в цене на 1,27 рубля – до 79,6581 рубля.
Экономика сегодня07:01

Подробнее о событии

Официальный курс доллара прибавил 64 копейки, евро - 1 рубль 27 копеек

Комсомольская правда12:51

Официальный курс евро на субботу вырос на 1,27 рубля

РИА Новости04:15

ЦБ объявил о существенном росте курса евро к рублю

Аргументы и Факты05:26

ЦБ повысил курс евро до 79,66 рубля

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Экономист Евгений Коган: Год пройдёт под флагом сжатых зубов и хватаний за сердечко

Фонтанка.Ру06:56

ЦБ повысил на 29 декабря курс доллара до 69,52 рубля

ТАСС04:21

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru04:17
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Происшествия

В Египте взорван туристический автобус

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Политика

Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

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Видео с убийством медведя губернатором заинтересовало МВД

МВД России проведет проверку после публикации видео с убийством медведя губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
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Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов

Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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Политика

В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

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Политика

В Киеве отреагировали на возведение заграждения на границе в Крыму

В Киеве утверждают, что установка заграждения на участке российско-украинской границы в Крыму не имеет значения для Украины, но намерены опротестовать его сооружение.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Чехии освободили захваченных в банке заложников

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Политика

Володин ответил на требования Меркель и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
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Происшествия

Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве

В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
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Израильский писатель Амос Оз умер в возрасте 79 лет, сообщает газета The Jerusalem Post.
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В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку

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Геркус объявил об уходе из «Локомотива»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
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В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам.
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Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России

Украина сняла запрет въезда на Украину для мужчин из России от 16 до 60 лет.
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Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

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Эвакуация автомобилей в Москве подорожает с 1 января

Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, вырастет на 4% с 1 января 2019 года - до 3,2 тысячи рублей, сообщается на сайте московского паркинга.
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Как оказалось, на выезде из столицы к девушке подсел мужчина, с которым они договорились о поездке через специальный сервис поиска попутчиков.
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Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.
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Операторов утилизации мусора освободят от НДС

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Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

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Армия и оружие

Сирийская армия вошла в Манбидж

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Армия и оружие

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