Финансы

Официальный курс евро на субботу вырос на 1,27 рубля
РИА Новости
04:15

Официальный курс евро на субботу вырос на 1,27 рубля — до 79,66 рубля, следует из данных Банка России. Курс доллара увеличился на 64,56 копейки — до 69,52 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению с показателем на пятницу на 92 копейки, составив 74,08 рубля.
РИА Новости04:15

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Чиновник полагает, что таким образом российские власти намерены убедить население Крыма в том, что все вопросы относительно статуса полуострова решены, что граница между Крымом и Украиной обустроена и никаких изменений не будет.
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