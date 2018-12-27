Официальный курс евро на субботу вырос на 1,27 рубля — до 79,66 рубля, следует из данных Банка России. Курс доллара увеличился на 64,56 копейки — до 69,52 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла по сравнению с показателем на пятницу на 92 копейки, составив 74,08 рубля.

Официальный курс евро на субботу вырос на 1,27 рубля

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