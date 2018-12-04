Финансы
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,88 копейки — до 75,6562 рубля, курс доллара увеличился на 15,46 копейки, до 66,4467 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости05:28
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:56, Ашберн
Финансы
ЦБ ответил на сообщения о конфликте с банками из-за валютных сделок
Первый зампред Банка России Сергей Швецов усомнился в том, что регулятор станет обязывать банки передать ему информацию о всех нестандартных валютных сделках, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:35
Финансы
Рынок акций РФ мало изменится, рубль подрастет в начале дня
Рынок акций РФ мало изменится на фоне паузы в ожидании инвесторами подробностей по поводу торгового перемирия между США и КНР.
Обновлено в 02:17
Финансы
Еврогруппа рекомендовала Италии скорректировать бюджет 2019 года
Напомним, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП.
Обновлено в 05:23
Финансы
Австралийский ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
Резервный банк Австралии (РБА, Центробанк страны) по итогам заседания во вторник не стал менять ключевую процентную ставку, оставив ее значение на рекордно низком уровне в 1,5%.
Обновлено в 05:27
Финансы
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.
Обновлено в 04:04
Финансы
За 10 месяцев граждане РФ взяли 1,17 млн ипотечных кредитов
В России за январь — октябрь 2018 года банки выдали 1,17 млн ипотечных кредитов на сумму 2,37 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 44,4% в количественном выражении и + 58, 2 % в денежном, сообщается на сайте "Дом.РФ" (ранее АИЖК).
Обновлено в 05:12
Финансы
Мэрия Воронежа возьмет в долг 500 млн рублей
Досрочно подведены итоги двух тендеров на предоставление мэрии Воронежа кредитов на 500 млн рублей каждый.
Обновлено в 05:20
Финансы
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте: у компании сменилась стратегия, не исключен делистинг ВТБ, в этом году ставший акционером ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, в будущем не исключает делистинга компании, перепродавать свою долю пока не планирует, рассказал в кулуарах форума "Россия зовет!" первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев.
Обновлено в 03:34
Финансы
Объем торгов на бирже Дамаска побил исторический рекорд
Объем торгов за понедельник на бирже Дамаска побил рекорд с момента ее открытия в 2009 году, достигнув 7,43 миллиарда сирийских лир (около 17,1 миллиона долларов), свидетельствуют данные на сайте биржи.
Обновлено вчера в 16:05
Финансы
ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,33 трлн р
Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 27 ноября, был установлен в размере 1,73 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,36 триллиона под 7,47 процента годовых.
Обновлено в 05:51
Финансы
План ОЭСР принес странам 93 млрд евро
К июню 2018 г. государства вернули около 93 млрд евро в виде налогов, пеней и штрафов ($105,1 млрд по текущему курсу).
Обновлено вчера в 14:39
Финансы
Вкладчики переключили внимание на депозиты в иностранной валюте
В течение семи месяцев статистика Банка России фиксировала снижение остатков на банковских вкладах в иностранной валюте, несмотря на ослабление рубля.
Обновлено в 00:00
Финансы
Договоренность Трампа и Си Цзиньпина подкосила золото
После встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите большой двадцатки в Аргентине выяснилось, что США и Китай серьезно продвинулись в переговорах по торговле. стран договорились приостановить торговую войну, и это негативным образом сказалось на золоте.
Обновлено вчера в 03:53
Финансы
Турецкие ювелиры жалуются на доступ к кредитам
Мустафа Атайык, глава Стамбульской ювелирной палаты (IKO) заявил, что турецкие производители ювелирных изделий и ритейлеры жалуются на высокие процентные ставки по банковским кредитам и ужесточение требований к получению кредитов.
Обновлено в 02:49
Финансы
Вернет ли золото статус «безопасной гавани» в декабре?
После затяжного падения, начавшегося еще в феврале, цены на золото росли на протяжении двух последних месяцев, и не исключено, что восходящая динамика продолжится в декабре.
Обновлено вчера в 07:08