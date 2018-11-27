Финансы
Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 27 ноября, составляет 75,5655 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,83%.
Интерфаксвчера в 06:12
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Финансы
Минфин впервые за пять лет размещает облигации в евро
Во вторник, 7 ноября, Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро.
Обновлено в 09:03
Финансы
Доля нерезидентов в российских ОФЗ в октябре снизилась до 25%
Доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре 2018 года снизилась до 25% против 25,8% в сентябре, сообщил ЦБ РФ.
Обновлено в 09:04
Финансы
Торги на российском рынке акций начались ростом индексов
Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,72% к предыдущему закрытию и достиг 2325,06 пункта; РТС к этому времени поднялся на 0,67% до 1091,38 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:48
Финансы
Societe Generale: чего ждать от ФРС
В Societe Generale (SG) полагают, что после повышения ставки по федеральным фондам в декабре Федеральная резервная система (ФРС) США повысит её ещё дважды в первой половине 2019 года, после чего в текущем цикле ужесточения политики может быть поставлена точка.
Обновлено в 08:11
Финансы
Японская нацвалюта дорожает на заявлениях Трампа о пошлинах
В ходе сегодняшних азиатских торгов японская иена слабо укрепляется по отношению почти ко всем основным валютам из-за сигналов президента США Дональда Трампа сохранить курс на повышение импортных пошлин на китайские товары, пишет Bloomberg.
Обновлено в 05:49
Финансы
Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев выросла на 12,8%
Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2018 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,5 миллиарда рублей, сообщает банк.
Обновлено в 06:26
Финансы
«Мечел» рефинансировал предэкспортный кредит на $1 млрд
Российская горнодобывающая компания «Мечел» сообщила о рефинансировании предэкспортного кредита на $1 млрд, заявил генеральный директор компании Олег Коржов.
Обновлено в 06:03
Финансы
Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в стране
Индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул в понедельник на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе с США и предстоящего вступления в должность 1 декабря нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Обновлено в 03:56
Финансы
TCS Group опубликовала сильные результаты
TCS Group опубликовала сильные результаты, на которых положительно сказались многочисленные небольшие улучшения по всем финансовым направлениями по сравнению с нашими ожиданиями, включая ЧПМ, отчисления в резервы, чистый комиссионный и непрофильный доход, а также операционные расходы.
Обновлено в 03:33
Финансы
Банк Израиля впервые с 2011 года повысит учетную ставку
26 ноября Банк Израиля официально объявил о повышении учетной ставки с 0,1% до 0,25%.
Обновлено в 09:02
Финансы
«Перестать смотреть на доллар» призвал россиян глава ВТБ
«Изменения курса доллара не должны интересовать граждан России, мыслить нужно в национальной валюте», - считает руководитель ВТБ, Андрей Костин.
Обновлено в 08:41
Финансы
Кудрин: Образованию уделяется слишком мало внимания
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что образованию уделяется недостаточно внимания в России.
Обновлено в 06:23
Финансы
Экономист: Все ждут обвала цены на нефть до 30 долларов за баррель
Все ждут обвала, понимают, что он может быть — 30 долларов за баррель.
Обновлено в 08:04
Финансы
МВФ перечислит Аргентине второй транш размером $7,6 млрд
26 ноября 2018 года стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) и Аргентина достигли соглашения, которое позволит стране получить второй транш в размере $7,6 млрд в рамках программы кредитования.
Обновлено в 03:47
Финансы
Минфин предупредил о замедлении темпов роста ВВП РФ в I полугодии 2019 г
Темпы роста ВВП РФ в первом полугодии, скорее всего, замедлятся, в том числе из-за отставания мер бюджетной политики по реализации программ развития, заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.
Обновлено в 04:38