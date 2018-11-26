Курс доллара повысился на 27,28 копейки, составив 66,78 рубля (66,5072 рубля на 27 ноября). Курс евро увеличился на 5,62 копейки до 75,6217 рубля (75,5655 рубля на 27 ноября).

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