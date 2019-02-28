Официальный курс евро на среду вырос до 74,49 рубляРИА Новости 26 февраля в 05:10

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 40,22 копейки - до 74,4898 рубля, курс доллара увеличился на 36 копеек - до 65,6182 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 74,49 рубля

Авто Tesla полностью перенесла продажи автомобилей в режим онлайн Американская автомобильная компания Tesla полностью перешла на продажи машин в режиме онлайн.

Политика Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".

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Армия и оружие Военным Венесуэлы обещали по $20 тыс за побег в Колумбию Военным Венесуэлы и бойцам Национальной гвардии обещали до 20 тысяч долларов каждому за побег в Колумбию, заявил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, передает ТАСС.

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