Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 73,07 рубляРИА Новости 06:44

Официальный курс евро на среду вырос на 69,98 копейки - до 73,073 рубля, курс доллара увеличился на 14,84 копейки - до 65,203 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на среду вырос до 73,07 рубля

РИА Новости06:44

ЦБ РФ повысил на 7 августа курс доллара до 65,20 рубля

ТАСС06:42

ЦБ РФ установил курс евро с 7 августа в размере 73,073 руб

Финмаркет06:45

Официальный курс доллара США вырос на 15 коп., евро — на 70 коп

Urbc.Ru06:42

Официальный курс доллара на среду вырос до 65,20 рубля

ПРАЙМ06:24

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 7 августа в размере 73.0730 руб. против 72.3732 руб. на 6 августа

АК&М07:04

Курсы валют ЦБ РФ на 6 августа: 65,2030 руб/доллар США и 73,0730 руб/евро

SIA.ru07:00
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Происшествия

Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири

В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Политика

ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Обновлено вчера в 12:54
Финансы

Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года

«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Общество

Смольный видит спасение долгостроев «Норманна» в банкротстве

Обновлено в 05:31
Политика

Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства

США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
Обновлено в 08:06
Гаджеты

Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года

Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.
Обновлено в 05:33
Происшествия

На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка

Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Технологии

У AliExpress появятся офлайн-магазины в России

У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие

Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»

Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Общество

Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей

18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Поврежденный F-22 заметили в Сирии

Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Политика

В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива

Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Экономика

МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику

Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Экономика

В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России

В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Политика

В Раде заявили о крахе авиаотрасли из-за вражды с Россией

Украинская авиастроительная отрасль переживает настоящий крах из-за вражды с Россией.
Обновлено в 07:40
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика

МИД обратится к США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела

Министерство иностранных дел России проинформирует руководство США и Германии о том, как их дипсотрудники и масс-медиа осуществляют вмешательство во внутренние дела РФ при информировании о несогласованных акциях в Москве.
Обновлено 04 августа в 17:35
Общество

В Тюмени заслуженную труженицу тыла захоронили в пакете

Ветерана тыла Анну Бусыгину, скончавшуюся в июле нынешнего года на 92-м году жизни, положили в гроб прямо в черном пластиковом мешке.
Обновлено в 07:44
Космос

В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе

Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено вчера в 11:57
Недвижимость

Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Авто

Wolf Racing выпустит семь особенных Ford Mustang GT

Мустанг Wolf Racing станет очень мощным. В основу проекта лег европейский Mustang GT, оснащенный 5,0-литровым V8.
Обновлено вчера в 13:26
Авто

В июле российский авторынок просел на 2%

В июле 2019 года в Российской Федерации продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) и легкового автотранспорта снизились на 2,4%. В количественном показателе эта цифра составляет 139,97 тысяч единиц.
Обновлено в 08:04
Здоровье

В том числе 9 детей: в Ростовской области с начала года на воде спасено более 60 человек

Обновлено в 05:51
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть дыни

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что дыня насыщена магнием, калием, железом, витаминами группы С и Р, она хорошо утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидировали

Напомним, пожар и последующая детонация боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли накануне вечером.
Обновлено в 04:18
Экономика

Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Как работают Яндекс.Новости?
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