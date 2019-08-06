Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 73,07 рубляРИА Новости 06:44
Официальный курс евро на среду вырос на 69,98 копейки - до 73,073 рубля, курс доллара увеличился на 14,84 копейки - до 65,203 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Происшествия
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири
В Иркутской области выявлены факты намеренного поджога лесов, которыми пытались «прикрыть» незаконные вырубки.
Обновлено в 08:03
Политика
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по долгам до конца года
«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Смольный видит спасение долгостроев «Норманна» в банкротстве
Обновлено в 05:31
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Патрушев объяснил выход США из ДРСМД желанием достичь превосходства
США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
Обновлено в 08:06
Гаджеты
Стала известна дата выхода нового iPhone 2019 года
Известно, что в Японии недавно пересмотрели закон о телекоммуникационном бизнесе, который вступает в силу 1-го октября.
Обновлено в 05:33
Происшествия
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Экономика
МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику
Отмечается, что в период с 2014 по 2018 год экономика России выросла на 2,5%.
Обновлено в 04:38
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Политика
В Раде заявили о крахе авиаотрасли из-за вражды с Россией
Украинская авиастроительная отрасль переживает настоящий крах из-за вражды с Россией.
Обновлено в 07:40
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
МИД обратится к США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела
Министерство иностранных дел России проинформирует руководство США и Германии о том, как их дипсотрудники и масс-медиа осуществляют вмешательство во внутренние дела РФ при информировании о несогласованных акциях в Москве.
Обновлено 04 августа в 17:35
Общество
В Тюмени заслуженную труженицу тыла захоронили в пакете
Ветерана тыла Анну Бусыгину, скончавшуюся в июле нынешнего года на 92-м году жизни, положили в гроб прямо в черном пластиковом мешке.
Обновлено в 07:44
Космос
В кратере Ломоносова найден эпицентр глобальной катастрофы на Марсе
Компьютерная модель выбрала один из них: ударный кратер Ломоносов, диаметр которого оценивается в 150 км. По мнению исследователей, около 3,5 миллиарда лет назад в Марс мог врезаться крупный астероид.
Обновлено вчера в 11:57
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Авто
Wolf Racing выпустит семь особенных Ford Mustang GT
Мустанг Wolf Racing станет очень мощным. В основу проекта лег европейский Mustang GT, оснащенный 5,0-литровым V8.
Обновлено вчера в 13:26
Авто
В июле российский авторынок просел на 2%
В июле 2019 года в Российской Федерации продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) и легкового автотранспорта снизились на 2,4%. В количественном показателе эта цифра составляет 139,97 тысяч единиц.
Обновлено в 08:04
Здоровье
В том числе 9 детей: в Ростовской области с начала года на воде спасено более 60 человек
Обновлено в 05:51
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть дыни
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что дыня насыщена магнием, калием, железом, витаминами группы С и Р, она хорошо утоляет жажду, снижает уровень холестерина в крови и является успокоительным средством.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидировали
Напомним, пожар и последующая детонация боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли накануне вечером.
Обновлено в 04:18
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25