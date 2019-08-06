Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 73,07 рубляРИА Новости 06:44
Официальный курс евро на среду вырос на 69,98 копейки - до 73,073 рубля, курс доллара увеличился на 14,84 копейки - до 65,203 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Экономика
«Ведомости»: Сбербанк хочет запустить музыкальный стриминговый сервис
Сбербанк намерен запустить музыкальный стриминговый сервис, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:59
Транспорт
В Донбасс вернутся украинские поезда
В «Украинских железных дорогах» (ПАО «Укрзализниця») приняли решение о восстановлении движения пригородных поездов в Донбассе.
Обновлено в 05:59
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Приангарье
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Политика
Индия лишает Кашмир особого статуса
Индия отменяет особый статус штата Джамму и Кашмир, поскольку она стремится к полной интеграции региона с остальной частью страны, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Футбол
Мостовой: «Краснодар» может показать хорошую игру против «Порту»
Футболисты "Краснодара" способны продемонстрировать хорошую игру в домашнем матче квалификации Лиги чемпионов против португальского "Порту", считает экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Обновлено в 07:15
Общество
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Шесть пляжей временно закрыты для купания в курортном городе Алушта на южном берегу Крыма, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:43
Политика
ВЦИОМ: каждый второй россиянин опасается ядерной войны
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 52% россиян боятся ядерной войны.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
Богатейшие люди мира обеднели на миллиарды долларов
По данным Bloomberg, несмотря на падение рынков в понедельник, состояние 500 богатейших людей мира с начала года выросло на 11% и составило $5,4 трлн.
Обновлено в 05:45
Политика
Эрдоган: выбор Анкарой С-400 преследует сугубо коммерческие интересы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выбор Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Футбол
Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»
Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.
Обновлено в 07:14
Политика
Правительство подготовит программу реконструкции мостов в регионах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил членам правительства подготовить программу ремонта и реконструкции мостов в регионах, уделив внимание в первую очередь мостовым сооружениям, которые пострадали при ЧС.
Обновлено в 07:27
Общество
Смольный видит спасение долгостроев «Норманна» в банкротстве
Обновлено в 05:31
Кино
Саймон Пегг и Ник Фрост снимутся в сериале про паранормальные явления
Саймон Пегг и Ник Фрост ранее вместе снимались в сериале «Долбанутые», а также комедийной трилогии «Кровь и мороженое», в которую входят «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец».
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский поменял командующего военной операцией в Донбассе
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Политика
В Киеве нашли способ компенсировать дефицит российского дизтоплива
Украине не грозит дефицит дизельного топлива после введения спецпошлин на ввоз российских товаров — заместить его планируется поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:29
Технологии
Мошенники начали использовать фейковые видео для кражи денег россиян
В интернете появился новый способ хищения средств у пользователей. Мошенники используют фейковые видео с изображением известных артистов.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Раскрыты способности модернизированного истребителя «Супер Сухой»
Минобороны уже заказало у производителей первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Мария Порошина «отрепетировала» рождение сына
Порошина рассказывает, что с рождением мальчика у нее есть связанная с этим история.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выложила видео разговора Глюкозы с мужем о разводе
Уже не первую неделю в прессе муссируются сплетни о разводе Натальи Ионовой, более известной, как Глюкоза, с ее мужем Александром Чистяковым.
Обновлено в 06:30