Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубляРИА Новости 05:49

Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Судьба рубля определилась

Deita.ru09:28

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля

РИА Новости05:49

ЦБ РФ установил курс евро с 1 мая в размере 72,3096 руб

Финмаркет05:25

Официальный курс евро вырос на 11 копеек

Газета.Ru05:31

Банк России снизил с 1 мая курс доллара до 64,63 рубля

ТАСС05:33

Курсы валют ЦБ РФ на 30 апреля: 64,6314 руб/доллар США и 72,3096 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 мая

Интерфакс05:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Происшествия

Оползень повредил не менее 15 домов в Боливии

Оползень повредил как минимум 15 домов в Боливии. Власти организуют временный лагерь для пострадавших.
Обновлено в 19:10
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Происшествия

На судне «Василий Головин» погибли два моряка

На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Футбол

Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено в 17:13
Политика

В Венесуэле произошла попытка государственного переворота

В Венесуэле произошла попытка государственного переворота, передает ОТР. По крайней мере, так говорят в правительстве республики.
Обновлено в 13:37
Музыка

После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»

Обновлено в 13:28
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Экономика

В России могут закрыть несетевые магазины

Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 06:38
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Энергетика

Нефть начала дорожать из-за протестов в Венесуэле

Из-за нестабильной ситуации в Венесуэле, где сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо проводят акции протеста в Каракасе, мировые цены на нефть начали расти.
Обновлено в 16:48
Общество

Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия

Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор

Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Политика

Порошенко позвонил Зеленскому и договорился о встрече

Действующий президент Украины Пётр Порошенко позвонил избранному лидеру Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов.
Обновлено в 11:53
Наука

Тли оказались способны жертвовать собой ради «домашнего ремонта»

Обновлено в 05:20
Экономика

Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год

Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).
Обновлено в 13:48
Кино

В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея

В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В столице Аргентины ищут взрывные устройства

Обновлено в 17:03
Политика

Зеленский снова извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в передаче "ЧистоNеws" кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено в 13:09
Экономика

Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет

Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Общество

Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО

Обновлено в 06:14
Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 19:10
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено в 19:02
Общество

Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи

Обновлено в 00:06
Происшествия

Два самолета столкнулись в Англии

В Англии два самолета зацепили друг друга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 06:50
Технологии

Великобритания выделит £30 млн на технологии «умных» энергосетей

Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем.
Обновлено в 14:51
Общество

Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»

По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Наука

Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях

Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы

Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Происшествия

Неизвестный ранил ножом мужчину возле РУДН

Неизвестный ранил мужчину ножом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. Инцидент произошел 29 апреля в 4:00.
Обновлено в 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное