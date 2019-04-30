Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубляРИА Новости 05:49
Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Происшествия
Оползень повредил не менее 15 домов в Боливии
Оползень повредил как минимум 15 домов в Боливии. Власти организуют временный лагерь для пострадавших.
Обновлено в 19:10
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Происшествия
На судне «Василий Головин» погибли два моряка
На судне «Василий Головнин» компании Fesco, которое возвращалось из Антарктиды, погибли два моряка.
Обновлено в 03:42
Футбол
Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро»
Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».
Обновлено в 17:13
Политика
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота
В Венесуэле произошла попытка государственного переворота, передает ОТР. По крайней мере, так говорят в правительстве республики.
Обновлено в 13:37
Музыка
После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»
Обновлено в 13:28
Армия и оружие
США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Экономика
В России могут закрыть несетевые магазины
Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 06:38
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Энергетика
Нефть начала дорожать из-за протестов в Венесуэле
Из-за нестабильной ситуации в Венесуэле, где сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо проводят акции протеста в Каракасе, мировые цены на нефть начали расти.
Обновлено в 16:48
Общество
Гороскоп на 1 мая: Близнецам обещают бурный роман, а Козерогу пора изменить романтические пристрастия
Звезды обещают бурный роман или прибавление в семье.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился о встрече
Действующий президент Украины Пётр Порошенко позвонил избранному лидеру Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов.
Обновлено в 11:53
Экономика
Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год
Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).
Обновлено в 13:48
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В столице Аргентины ищут взрывные устройства
Обновлено в 17:03
Политика
Зеленский снова извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в передаче "ЧистоNеws" кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено в 13:09
Экономика
Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет
Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.
Обновлено в 18:37
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Политика
Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса
Обновлено в 19:10
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено в 19:02
Общество
Проверяющие итоги шоу «Голос. Дети» пройдут детектор лжи
Обновлено в 00:06
Происшествия
Два самолета столкнулись в Англии
В Англии два самолета зацепили друг друга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
Обновлено в 06:50
Технологии
Великобритания выделит £30 млн на технологии «умных» энергосетей
Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем.
Обновлено в 14:51
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях
Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы
Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Неизвестный ранил ножом мужчину возле РУДН
Неизвестный ранил мужчину ножом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. Инцидент произошел 29 апреля в 4:00.
Обновлено в 01:48