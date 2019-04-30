Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубляРИА Новости 05:49

Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля

Происшествия Оползень повредил не менее 15 домов в Боливии Оползень повредил как минимум 15 домов в Боливии. Власти организуют временный лагерь для пострадавших.

Футбол Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Футбол Дюгарри: «Смешно, что ПСЖ заплатил за Паредеса 47 млн евро» Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри в эфире RMC Sport раскритиковал полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса, который этой зимой перебрался в Париж из «Зенита».

Политика В Венесуэле произошла попытка государственного переворота В Венесуэле произошла попытка государственного переворота, передает ОТР. По крайней мере, так говорят в правительстве республики.

Экономика В России могут закрыть несетевые магазины Несетевые российские магазины могут закрыться из-за увеличения налоговой нагрузки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Энергетика Нефть начала дорожать из-за протестов в Венесуэле Из-за нестабильной ситуации в Венесуэле, где сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо проводят акции протеста в Каракасе, мировые цены на нефть начали расти.

Происшествия Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.

Политика Порошенко позвонил Зеленскому и договорился о встрече Действующий президент Украины Пётр Порошенко позвонил избранному лидеру Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов.

Экономика Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).

Кино В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.

Политика Зеленский снова извинился перед Кадыровым Избранный президент Украины Владимир Зеленский извинился перед мусульманами за использование в передаче "ЧистоNеws" кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.

Экономика Экономист предрек россиянам повышение пенсионного возраста до 90 лет Еще летом Кудрин поддержал идею о повышении пенсионного возраста. Подобный шаг принесет бюджету РФ около 1 трлн рублей к 2024 году.

Происшествия Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.

Происшествия Два самолета столкнулись в Англии В Англии два самолета зацепили друг друга. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Технологии Великобритания выделит £30 млн на технологии «умных» энергосетей Власти Великобритании выделят £30 млн в виде грантов на проекты по созданию локальных интеллектуальных энергетических систем.

Общество Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе» По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.

Общество Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.

Наука Индийская армия обнаружила следы снежного человека в Гималаях Альпинисты индийской армии рассказали, что нашли в Гималаях следу йети — снежного человека.

Шоу-бизнес За доказанное мошенничество на шоу «Голос. Дети» могут дать до десяти лет тюрьмы Поползли даже слухи о том, что на голосование, по итогам которого Микелла Абрамова получила больше половины всех голосов зрителей, мог повлиять отец девочки — состоятельный бизнесмен.