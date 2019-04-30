Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубляРИА Новости 05:49

Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля

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