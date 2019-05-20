Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 71,97 рубляРИА Новости 05:48
Официальный курс евро на среду вырос на 0,23 копейки — до 71,9654 рубля, курс доллара увеличился на 4,84 копейки — до 64,5372 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:29, Ашберн
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Изначально указывалось, что поезда не ходят от станции «Раменки» до «Хорошевской», позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что движения поездов нет от «Парка Победы» до «Савеловской» Солнцевской (желтой) ветки.
Обновлено в 13:01
Политика
Зеленский распустил Верховную Раду
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил досрочные выборы в парламент на 21 июля.
Обновлено в 10:42
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей
Словакия обыграла в серии буллитов Данию на ЧМ-2019
Сборная Словакии взяла верх над Данией в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:47
Общество
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии
В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.
Обновлено в 12:06
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Финансы
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на бумагах «Газпрома»
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем во вторник обновил исторический максимум, превысив предыдущий экстремум от 23 апреля на фоне раллирующих бумаг "Газпрома".
Обновлено в 05:41
Политика
Журналисты «Коммерсанта» ушли из издания из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов покинули издание «Коммерсантъ» из-за статьи об отставке Валентины Матвиенко, сообщили они в Facebook.
Обновлено вчера в 06:08
Общество
Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме
Обновлено в 09:29
Происшествия
На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой
Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.
Обновлено в 11:52
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Футбол
Икарди не включен в состав сборной Аргентины на Кубок Америки
На Кубке Америки — 2019, который будет проходить с 14 июня по 7 июля в Бразилии, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Колумбией, Парагваем и Катаром.
Обновлено в 12:49
Здоровье
Онколог назвал вызывающие рак продукты
Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.
Обновлено в 12:28
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны
Обновлено в 10:38
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО партнера Baring Vostok Дельпаля
Мосгорсуд признал законным продление ареста директора финансового департамента инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:35
Политика
Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Космос
Луна пережила столкновение с карликовой планетой
Обновлено в 04:44
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук похвасталась прибавлением в семье
Большинство подписчиков пришли в восторг от прибавления в семье, выразив свою радость в комментариях.
Обновлено в 03:33
Футбол
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.
Обновлено в 06:54
Космос
Евразии предсказали гибель от крыльев Нибиру этим летом
Обновлено в 11:22
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Полторака
По данным "Ленты.ру", ссылающейся на УНИАН, в администрацию президента Украины по вызову нового главы государства Владимира Зеленского, прибыл министр обороны Степан Полторак.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский сделал адвоката Коломойского главой АП
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана на должность руководителя администрации главы государства.
Обновлено в 13:15