Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 71,97 рубляРИА Новости 05:48
Официальный курс евро на среду вырос на 0,23 копейки — до 71,9654 рубля, курс доллара увеличился на 4,84 копейки — до 64,5372 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Общество
Роскомнадзор объяснил, почему предъявил претензии «Тайге.инфо»
Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу направило уведомление в редакцию «Тайги.инфо» о составлении административного протокола за распространение нецензурной брани.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Пассажиров высадили из «Суперджета» перед самым вылетом из Ижевска
Пассажиры "Аэрофлота" по меньшей мере на шесть часов застряли в аэропорту Ижевска из-за неисправности на борту готовившегося к вылету в Москву самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 10:00
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
После развода с Эмбер Херд Джонни Депп погряз в долгах
Джонни Депп не может рассчитаться с адвокатами после развода и судебного разбирательства со своей супругой Эмбер Херд.
Обновлено в 07:13
Интернет
В Сеть утекли данные миллионов пользователей Instagram
Обновлено в 10:36
Происшествия
Главаря сирийских джихадистов поймали в Европе
Командующий одним из батальонов террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Кудер арестован в Нидерландах.
Обновлено в 11:38
Общество
Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме
Обновлено в 09:29
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено в 10:00
Кино
Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках
Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
В Магнитогорске горит цех пластиковых панелей
Пожар произошел в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске.
Обновлено в 11:03
Экономика
ВЭБ раскрыл доходность накоплений «молчунов» с начала года
ЦБ квартальную доходность по НПФ еще не раскрывал. В 2018 г. под их управлением находились пенсионные накопления 37 млн граждан.
Обновлено в 07:12
Политика
Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" австрийский гонщик Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Футбол
СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренера
Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Экономика
«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 10:57
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Главный онколог РФ назвал продукты, вызывающие рак
Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность провоцируют развитие рака, предупреждает внешатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.
Обновлено в 11:05
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Политика
Франция подтвердила, что Путина не приглашали в Нормандию
Обновлено в 07:40
Гаджеты
Honor представил новые смартфоны
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве
В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика
Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России
Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33