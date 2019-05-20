Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 71,97 рубляРИА Новости 05:48

Официальный курс евро на среду вырос на 0,23 копейки — до 71,9654 рубля, курс доллара увеличился на 4,84 копейки — до 64,5372 рубля, следует из данных Банка России.
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ЦБ РФ опубликовал курс валют на 22 мая

Телеканал 360°08:19

Официальный курс евро на среду вырос до 71,97 рубля

РИА Новости05:48

Банк России повысил курсы доллара и евро на 22 мая

Экономика сегодня06:45

ЦБ повысил на 22 мая курс доллара до 64,54 рубля

ТАСС06:31

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру03:10

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Рубль стабилизируется к доллару

Газета.Ru03:27
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Общество

Роскомнадзор объяснил, почему предъявил претензии «Тайге.инфо»

Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу направило уведомление в редакцию «Тайги.инфо» о составлении административного протокола за распространение нецензурной брани.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Пассажиров высадили из «Суперджета» перед самым вылетом из Ижевска

Пассажиры "Аэрофлота" по меньшей мере на шесть часов застряли в аэропорту Ижевска из-за неисправности на борту готовившегося к вылету в Москву самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 10:00
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Авто

«Яндекс.Авто» установят на 2 млн автомобилей Lada, Renault и Nissan

Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

После развода с Эмбер Херд Джонни Депп погряз в долгах

Джонни Депп не может рассчитаться с адвокатами после развода и судебного разбирательства со своей супругой Эмбер Херд.
Обновлено в 07:13
Интернет

В Сеть утекли данные миллионов пользователей Instagram

Обновлено в 10:36
Происшествия

Главаря сирийских джихадистов поймали в Европе

Командующий одним из батальонов террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Кудер арестован в Нидерландах.
Обновлено в 11:38
Общество

Володин заверил депутатов, что они не провалятся в Госдуме

Обновлено в 09:29
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».
Обновлено в 07:17
Гаджеты

Россияне распродают смартфоны Huawei

С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено в 10:00
Кино

Актриса «Игры Престолов» ответила на петицию о пересъемках

Актриса Софи Тернер, которая исполнила роль Сансы Старк в сериале «Игра Престолов», заявила, что не удивлена реакцией фанатов.
Обновлено в 09:11
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

В Магнитогорске горит цех пластиковых панелей

Пожар произошел в цехе по производству пластиковых панелей в Магнитогорске.
Обновлено в 11:03
Экономика

ВЭБ раскрыл доходность накоплений «молчунов» с начала года

ЦБ квартальную доходность по НПФ еще не раскрывал. В 2018 г. под их управлением находились пенсионные накопления 37 млн граждан.
Обновлено в 07:12
Политика

Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией США призвал американских партнеров ужесточить санкции против России.
Обновлено вчера в 14:10
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" австрийский гонщик Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:32
Общество

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Футбол

СМИ: руководство футбольного ЦСКА задумалось о смене тренера

Ранее сообщалось, что ЦСКА отмечает 300 победу.
Обновлено в 10:32
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Экономика

«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 10:57
Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Энергетика

Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин

В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Здоровье

Главный онколог РФ назвал продукты, вызывающие рак

Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность провоцируют развитие рака, предупреждает внешатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.
Обновлено в 11:05
Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Политика

Франция подтвердила, что Путина не приглашали в Нормандию

Обновлено в 07:40
Гаджеты

Honor представил новые смартфоны

Обновлено в 10:38
Происшествия

Экспертиза по делу сестер Хачатурян показала насилие отца

Обновлено в 08:52
Происшествия

В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве

В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:47
Политика

Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России

Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
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