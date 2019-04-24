Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 71,75 рубляРИА Новости 23 апреля в 05:48
Официальный курс евро на среду вырос на 2,43 копейки — до 71,7453 рубля, курс доллара вырос на 0,46 копейки — до 63,7906 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе
Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено вчера в 18:04
Здоровье
Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено вчера в 19:22
Энергетика
Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено вчера в 17:03
Религия
Православные христиане отмечают Чистый четверг
Сегодня верующие отмечают Чистый четверг, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено вчера в 23:35
Игры
Дешёвая игровая консоль Nintendo Switch Lite выйдет в июне
Заменить обычную версию Switch должна была бы ещё одна новинка, но сейчас она фактически не находится в разработке.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Симоньян анонсировала указ, касающийся судьбы беженцев из Донбасса
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT поделилась инсайдерской информацией о готовящемся указе, который коснется беженцев из Донбасса.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В МВД предложили убрать из УК статью о преднамеренном банкротстве
Идея об исключении из Уголовного кодекса статей о преднамеренном и фиктивном банкротстве (196 и 197) прозвучала в среду на заседании президиума Общественного совета при министерстве, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:52
Хоккей
В твиттере Кубка Стэнли попрощались с Овечкиным
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Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 11:46
Авто
Renault начал продажи обновленного Kaptur в России
Компания Renault запустила продажи российского рынка обновленного кроссовера Kaptur.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Чешское радио извинилось за заголовок в статье о Зеленском
Руководство Чешского радио (Český rozhlas) извинилось за заголовок в статье о победившем на президентских выборах на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
Во Владивостоке начались переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына
Как передаёт агентство РИА Новости, сначала к корпусу, где проходит встреча, прибыл Путин, а северокорейский лидер, который остановился в гостинице неподалёку, приехал через полчаса.
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Песков рассказал, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 07:34
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Пожар произошел на 42-м этаже строящейся высотки в Москве
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации в Забайкалье, где от пожаров пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу в дерби с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Новый взрыв прогремел на Шри-Ланке
Обновлено вчера в 01:33
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх могут возобновить в октябре.
Обновлено вчера в 21:51
Армия и оружие
ВСУ устроили массированный обстрел Донецка из-за российских паспортов
Как напоминает "Свободная пресса", ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
Карлоса Гона во второй раз выпустят под залог из тюрьмы
Окружной суд Токио принял решение выпустить под залог из тюрьмы бывшего руководителя альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Что значат российские паспорта для жителей Донбасса
В самом начале войны жители Донбасса спорили в соцсетях с этой частью россиян, с украинцами.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Простые истины» Эльвира Болгова едва не погибла на съемках
В 2011 году Эльвира полетела в Таиланд на съемки многосерийного фильма «Остров ненужных людей».
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
На Филиппинах не боятся санкций США из-за военных закупок у России
Замминистра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна заявил, что страна не боится американских санкций из-за военного импорта из России, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева
Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено вчера в 05:22