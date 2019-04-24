Официальный курс евро на среду вырос до 71,75 рубляРИА Новости 23 апреля в 05:48

Официальный курс евро на среду вырос на 2,43 копейки — до 71,7453 рубля, курс доллара вырос на 0,46 копейки — до 63,7906 рубля, следует из данных Банка России.

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