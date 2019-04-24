Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 71,75 рубляРИА Новости 23 апреля в 05:48

Официальный курс евро на среду вырос на 2,43 копейки — до 71,7453 рубля, курс доллара вырос на 0,46 копейки — до 63,7906 рубля, следует из данных Банка России.
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В МВД предложили убрать из УК статью о преднамеренном банкротстве

Идея об исключении из Уголовного кодекса статей о преднамеренном и фиктивном банкротстве (196 и 197) прозвучала в среду на заседании президиума Общественного совета при министерстве, сообщает ТАСС.
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Руководство Чешского радио (Český rozhlas) извинилось за заголовок в статье о победившем на президентских выборах на Украине Владимире Зеленском.
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Как передаёт агентство РИА Новости, сначала к корпусу, где проходит встреча, прибыл Путин, а северокорейский лидер, который остановился в гостинице неподалёку, приехал через полчаса.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин намерен выстраивать с Киевом отношения с учетом действий лидера второго тура выборов на Украине Владимира Зеленского.
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Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Забайкалье

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В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
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В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте

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Новый взрыв прогремел на Шри-Ланке

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Анджелина Джоли написала завещание

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Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева

Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
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