Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 71,41 рубляРИА Новости 02 июля в 05:55

Официальный курс евро на среду вырос на 1,18 копейки — до 71,408 рубля, курс доллара увеличился на 17,24 копейки, до 63,2265 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Официальный курс евро снизился до 71,54 рубля

РИА Новости09:23

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 июля в размере 63,4013 руб

Финмаркет08:56

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 63,40 рубля

ПРАЙМ08:56

Официальный курс доллара снизился на 9 копеек, евро — на 6 копеек

Банки.ру08:58

Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню

Profinance.ru09:00

Банк России на 5 июля понизил курс евро к рублю более чем на 6 копеек до 71.5420 руб., курс доллара США - более чем на 9 копеек до 63.4013 руб

АК&М09:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой по всему миру

Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол

Андер Эррера стал игроком «ПСЖ»

Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». Баск подписал контракт с французским клубом на пять лет.
Обновлено в 13:17
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Игры

Установка Shenmue III потребует 100 Гбайт свободного места на диске

Deep Silver и Ys Net опубликовали системные требования приключенческой игры Shenmue III, которые на первый взгляд кажутся слегка завышенными.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

Обновлено в 11:13
Энергетика

Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 13:20
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Политика

Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции

Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
Обновлено в 12:51
Авто

Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S

На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Американский генерал рассказал план в случае ядерной войны

Дэвид Гольдфрейн Начальник Генерального штаба Военно-воздушных сил Америки рассказал тактику, если начнется война.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Кронштадте идет панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам

Обновлено в 03:16
Политика

Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого

В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
Общество

За смартфоны без российского ПО могут штрафовать

Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Авто

«Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»

Простой «АвтоВАЗ» объяснил «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Особенная дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель

В микроблоге 64-летняя знаменитость рассказала, что ее дочь устроилась на работу в отель Hilton Garden Inn Krasnoselskaya.
Обновлено в 10:42
Авто

Средняя цена нового автомобиля в России выросла за год на 10%

Обновлено вчера в 21:02
Здоровье

В Воронежской области резко выросла смертность от онкологии

В пример Татьяна Голикова привела Воронежскую область, где, по ее данным, в 2018 году рост смертности от онкологических заболеваний был на уровне 1,2%, а за первые четыре месяца этого года, после критики со стороны федеральных руководителей, составил уже 20%.
Обновлено в 00:50
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

Обновлено в 12:04
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Политика

Путин встретился с папой Римским

Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.
Обновлено в 09:53
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Общество

В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Происшествия

В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Здоровье

Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой

Обновлено в 10:09
Музыка

Записи грузинской певицы Нино Катамадзе стали пропадать из «ВКонтакте»

Обновлено вчера в 05:31
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра умер в суде

Обновлено в 14:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное