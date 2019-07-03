Официальный курс евро на среду вырос на 1,18 копейки — до 71,408 рубля, курс доллара увеличился на 17,24 копейки, до 63,2265 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 71,41 рубля

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