Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 71,41 рубляРИА Новости 02 июля в 05:55
Официальный курс евро на среду вырос на 1,18 копейки — до 71,408 рубля, курс доллара увеличился на 17,24 копейки, до 63,2265 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой по всему миру
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Андер Эррера стал игроком «ПСЖ»
Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». Баск подписал контракт с французским клубом на пять лет.
Обновлено в 13:17
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
Обновлено в 12:24
Игры
Установка Shenmue III потребует 100 Гбайт свободного места на диске
Deep Silver и Ys Net опубликовали системные требования приключенческой игры Shenmue III, которые на первый взгляд кажутся слегка завышенными.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников
На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Энергетика
Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»
Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 13:20
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Политика
Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции
Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
Обновлено в 12:51
Авто
Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S
На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Американский генерал рассказал план в случае ядерной войны
Дэвид Гольдфрейн Начальник Генерального штаба Военно-воздушных сил Америки рассказал тактику, если начнется война.
Обновлено в 12:23
Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Как изменилась младшая дочь Игоря Крутого
В отличие от сестры Виктории, младшая дочь Игоря Крутого ведет закрытый образ жизни, ее фото редко можно увидеть в Интернете.
Обновлено в 12:30
Общество
За смартфоны без российского ПО могут штрафовать
Ранее сообщалось, что производителей смартфонов обяжут устанавливать российские приложения.
Обновлено в 10:14
Авто
«Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на «АвтоВАЗ»
Простой «АвтоВАЗ» объяснил «очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» компанией «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Особенная дочь Ирины Хакамады устроилась на работу в отель
В микроблоге 64-летняя знаменитость рассказала, что ее дочь устроилась на работу в отель Hilton Garden Inn Krasnoselskaya.
Обновлено в 10:42
Авто
Средняя цена нового автомобиля в России выросла за год на 10%
Обновлено вчера в 21:02
Здоровье
В Воронежской области резко выросла смертность от онкологии
В пример Татьяна Голикова привела Воронежскую область, где, по ее данным, в 2018 году рост смертности от онкологических заболеваний был на уровне 1,2%, а за первые четыре месяца этого года, после критики со стороны федеральных руководителей, составил уже 20%.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи
Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Политика
Путин встретился с папой Римским
Президент РФ Владимир Путин встретился с папой Римским Франциском, сообщает РИА "Новости". Беседа продолжалась около часа.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии
В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Происшествия
В московском метро избили ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Следственный комитет планирует заняться расследованием дела об избиении в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой
Обновлено в 10:09
Музыка
Записи грузинской певицы Нино Катамадзе стали пропадать из «ВКонтакте»
Обновлено вчера в 05:31