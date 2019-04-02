Финансы
Официальный курс евро на среду уменьшилсяГазета.Ru вчера в 07:48
Официальный курс европейской валюты на среду, 3 апреля, уменьшился на 18,05 коп. и составил 73,3162 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:09, Ашберн
Экономика
В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Общество
Эрнста попросили найти управу на унизившую остеопатов Малышеву
«Прошу вас принять меры по предотвращению распространения лживой и порочащей достоинство врачей-остеопатов информации лицами, участвующими в выпуске передачи "Жить здорово!", а именно Еленой Малышевой и Дмитрием Шубиным», — говорится в послании руководителю канала.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями
Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400
Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Экономика
Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона
Трудовой кодекс России уже предусматривает право работника получать зарплату на счет в банке по своему выбору, а не на выбранный работодателем в рамках зарплатного проекта.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Карлоса Гона повторно арестовали в Японии
Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено в 21:08
Политика
США намерены продолжить давление на Германию по «Северному потоку — 2»
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа будет продолжать попытки изменить позицию Германии по проекту газопровода «Северный поток — 2», заявила глава отдела политического планирования госдепа США Кайрон Скиннер в ходе выступления в Вашингтоне.
Обновлено в 21:47
Политика
В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО
В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 20:24
Общество
Гороскоп на 4 апреля: Козерогам советуют не смешивать дружбу и работу, а Водолею уступить начальству
Звезды гороскопа говорят, что делать этого не следует, иначе Козерог будет жалеть.
Обновлено в 11:57
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено в 06:08
Культура
Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира
Обновлено в 14:31
Политика
Украина запретила прямые авиаперелеты с Россией
Правительство Украины запретило оставшиеся нерегулярные авиарейсы между Украиной и Россией.
Обновлено в 05:48
Финансы
Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит
В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено в 20:45
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Футбол
Зырянов: «Наверное, Панов заразился в сборной от спартаковцев»
Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился мнением о том, почему экс-форвард петербургской команды Александр Панов болеет за московский «Спартак», который является принципиальным соперником сине-бело-голубых.
Обновлено в 14:01
Происшествия
ТАСС сообщил об обысках в минздраве Якутии
Обыски проводятся в здании министерства здравоохранения Якутии и в квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено в 21:57
Авто
Группа ГАЗ может потерять права на название «Победа»
Обновлено в 12:01
Наука
Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша
Обновлено в 13:00
Политика
Британский парламент обязал правительство просить отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента одобрила законопроект, который обязует правительство просить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из Евросоюза (ЕС) без соглашения.
Обновлено в 20:39
Футбол
Почеттино: «Верю в то, что это лучший в мире стадион»
Обновлено в 21:19
Политика
Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено в 21:34
Здоровье
Россельхознадзор забраковал молоко в Приморье
В Приморье Россельхознадзор обнаружил некачественное молоко, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 03:48
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Бритни Спирс проведет месяц в психиатрической больнице
Американская певица Бритни Спирс зарегистрировалась в психиатрической больнице для прохождения месячного курса лечения.
Обновлено в 19:27
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено в 13:50
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес жены дагестанского спортсмена.
Обновлено в 17:41