Финансы
Официальный курс евро на среду снизился на 36 копеекРИА Новости вчера в 06:32
Официальный курс евро на среду снизился на 36,15 копейки - до 72,9995 рубля, курс доллара - на 35,27 копейки, до 64,3167 рубля, следует из данных Банка России.
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Политика
Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы
Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой.
Обновлено в 11:03
Политика
Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Политика
Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу
Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
Обновлено в 19:57
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Политика
Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах
Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Кино
Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети
Обновлено в 13:42
Экономика
Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом
С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13
Технологии
«Северсталь» станет металлургическим акселератором
«Северсталь» (основной владелец – Алексей Мордашов) привлекла Global Venture Alliance (занимается акселерационными программами, образовательными инициативами по профессиям будущего и венчурными инвестициями) для создания Severstal SteelTech Accelerator – промышленного акселератора для стартапов в металлургической отрасли, рассказал «Ведомостям» представитель компании в среду.
Обновлено в 08:30
Политика
Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России
Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 16:56
Политика
Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру
Обновлено в 18:38
Музыка
Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Общество
На публичных слушаниях обсудили точечную застройку в Добром
Было отмечено, что экспозиция по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки в части отнесения территорий в районе улицы Фестивальная, улицы 40 лет Октября к территориальной застройке многоэтажными жилыми домами Ж-4 и строительными регламентами проводится в течение семи календарных дней с 15 по 21 марта.
Обновлено в 05:58
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Авто
В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely
Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
Обновлено в 10:17
Политика
МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге
МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Экономика
Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале
Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
Финансы
Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрд рублей
Бюджет получит 800 млрд рублей за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 16:00
Космос
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита
Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.
Обновлено в 18:18