Официальный курс евро на среду снизился на 36 копеекРИА Новости вчера в 06:32

Официальный курс евро на среду снизился на 36,15 копейки - до 72,9995 рубля, курс доллара - на 35,27 копейки, до 64,3167 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду снизился на 36 копеек

Политика Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.

Происшествия Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой.

Политика Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.

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Авто В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.

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