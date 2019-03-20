Финансы

Официальный курс евро на среду снизился на 36 копеекРИА Новости вчера в 06:32

Официальный курс евро на среду снизился на 36,15 копейки - до 72,9995 рубля, курс доллара - на 35,27 копейки, до 64,3167 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс доллара снизился на 4 копейки, евро — на 6

Банки.ру06:46

Официальный курс евро на четверг снизился до 72,94 рубля

РИА Новости06:52

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 21 марта

Интерфакс06:41

ЦБ понизил курс доллара и евро

News.ru06:40

ЦБ РФ продолжает понижать официальные курсы доллара и евро

Росбалт07:33

ЦБ снизил на 20 марта курс доллара до 64,3167 рубля

ТАССвчера в 08:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 марта в размере 64,2803 руб

Финмаркет06:48
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Политика

Мэй огорчена переносом сроков Brexit и винит во всем парламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что огорчена переносом сроков сделки по Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года.
Обновлено в 18:47
Происшествия

Девочку-маугли из захламленной столичной квартиры выписали из больницы

Девочку, найденную в захламленной квартире в Москве, выписали из больницы имени Башляевой.
Обновлено в 11:03
Политика

Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Политика

Мадуро сообщил о планах доставки Россией лекарств в Венесуэлу

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что Россия намерена на следующей неделе начать доставить в Венесуэлу объёмом по несколько тонн.
Обновлено в 19:57
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Политика

Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Обновлено в 12:10
Происшествия

Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы

Обновлено в 13:42
Общество

В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

Обновлено в 05:37
Происшествия

Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии

Обновлено в 11:39
Кино

Первый трейлер «Однажды в Голливуде» Тарантино появился в сети

Обновлено в 13:42
Экономика

Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13
Технологии

«Северсталь» станет металлургическим акселератором

«Северсталь» (основной владелец – Алексей Мордашов) привлекла Global Venture Alliance (занимается акселерационными программами, образовательными инициативами по профессиям будущего и венчурными инвестициями) для создания Severstal SteelTech Accelerator – промышленного акселератора для стартапов в металлургической отрасли, рассказал «Ведомостям» представитель компании в среду.
Обновлено в 08:30
Политика

Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России

Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 16:56
Политика

Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру

Обновлено в 18:38
Музыка

Автор песен Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Примерно 10 лет назад продюсер решил сделать из Началовой звезду мирового уровня. Им помог познакомиться в 2010 году Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:20
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено в 17:09
Общество

На публичных слушаниях обсудили точечную застройку в Добром

Было отмечено, что экспозиция по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки в части отнесения территорий в районе улицы Фестивальная, улицы 40 лет Октября к территориальной застройке многоэтажными жилыми домами Ж-4 и строительными регламентами проводится в течение семи календарных дней с 15 по 21 марта.
Обновлено в 05:58
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов

Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Авто

В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely

Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
Обновлено в 10:17
Политика

МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Экономика

Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Политика

ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено в 19:53
Экономика

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат в феврале

Рост среднемесячной реальной зарплаты в России в феврале замедлился до 0,7% в годовом выражении.
Обновлено в 13:42
Финансы

Доходы бюджета от роста НДС составят 800 млрд рублей

Бюджет получит 800 млрд рублей за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, говорится в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 16:00
Космос

Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт геологоразведку реголита

Орбитальный аппарат «Луна-26» проведёт глобальную ядерно-физическую геологоразведку лунного реголита, или поверхностных образований Луны.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено в 16:24
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