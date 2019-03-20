Официальный курс евро на среду снизился на 36 копеекРИА Новости вчера в 06:32

Официальный курс евро на среду снизился на 36,15 копейки - до 72,9995 рубля, курс доллара - на 35,27 копейки, до 64,3167 рубля, следует из данных Банка России.

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