Финансы

Официальный курс евро на среду снизился до 75,18 рубля
РИА Новости
04:56

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 13,93 копейки — до 75,1825 рубля, курс доллара уменьшился на 42,1 копейки — до 65,5871 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости04:56

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Центробанк России снизил курс доллара и евро на среду

ФАН06:18

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 21 ноября

Интерфакс05:33

Банк России установил курсы доллара и евро на 21 ноября

Экономика сегодня06:08

ЦБ РФ понизил курс доллара и евро

Москва 2405:25

Официальный курс евро на среду снизился до 75,18 рубля

РИА Новости04:56

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru04:36

Центробанк повысил на 20 ноября курс доллара до 66,01 рубля

ТАССвчера в 07:45
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Финансы

Рынок акций РФ ощутимо снизился на резко ухудшившемся внешнем фоне

Российский рынок акций во вторник ощутимо снизился из-за резкого ухудшения внешнего фона.
Обновлено в 11:42
Финансы

Ставка по вкладам в топ-10 банков России в ноябре выросла до 7,18%

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам первой декады ноября этого года выросла до 7,18%.
Обновлено в 09:46
Финансы

Биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже пяти тысяч долларов

Впервые с октября прошлого года стоимость биткоина опустилась ниже пяти тысяч долларов. Это произошло в понедельник, 19 ноября.
Обновлено в 12:59
Финансы

ЦБ в декабре решит, как возобновить покупку валюты на рынке

ЦБ РФ в декабре оценит возможность возобновления покупок на валюты на внутреннем рынке, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Финансовом форуме России.
Обновлено в 07:03
Финансы

Ориентир доходности евробондов Русгидро в рублях снижен до 9-9,125%

Русгидро размещает трехлетние евробонды в рублях, организаторы - Газпромбанк, JP Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Обновлено в 11:46
Финансы

Санаи: Россия и Иран наращивают объем расчетов в нацвалютах

Более 20% расчетов в торгово-экономическом обороте России и Ирана осуществляется внациональных валютах.
Обновлено в 13:05
Финансы

ЦБ РФ не отмечает замедления роста потребительского кредитования

Как отмечает заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, несмотря на то, что в начале осени были введены повышенные риски на потребительское кредитования, банки не спешат сокращать их количество.
Обновлено в 03:56
Финансы

Октябрьские закупки золота Центробанком составили 0,9 млн унций

Банк России в октябре закупил 0,9 млн тройских унций (около 28 тонн) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 08:31
Финансы

Биткоин снова стал центром криптовалютного рынка

Биткойн снова стал центром криптовалютного рынка.
Обновлено в 08:34
Финансы

Назарбаев обсудил с главой Национального банка уровень инфляции

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев доложил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву об основных факторах, способных повлиять на текущий уровень инфляции, сообщили 20 ноября в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 06:23
Финансы

Банк «ФК Открытие» получил прибыль по МСФО за 9 месяцев

Банк "ФК Открытие", который попал под санацию через ФКБС, за 9 месяцев текущего года получил чистую прибыль по МСФО в размере 30,8 млрд руб. против убытка в 157,9 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности кредитной организации.
Обновлено в 02:35
Финансы

Работников уральского банка предупредили о сокращениях

В отчете временной администрации уточняется, что к 15 ноября 14 тыс. 793 вкладчика банка получили компенсации на общую сумму порядка 4,7 млрд рублей.
Обновлено в 08:21
Финансы

Облигации госзайма Якутии сделают доступными для населения

В Минфине Якутии намерены расширить работу по доступности облигаций госзайма для физических лиц.
Обновлено в 02:58
Финансы

Украинский бюджет собираются пополнить за счёт посылок из-за рубежа

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева посетовал на высокие доходы родственников украинских мигрантов, получающих деньги из-за рубежа.
Обновлено в 07:52
Финансы

Доллар находится в гораздо более уязвимом положении — TD

С точки зрения перспектив экономического роста, доллар США находится в гораздо более уязвимом положении, если сравнивать с текущими ожиданиями.
Обновлено в 03:46
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