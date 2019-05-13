Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 73,37 рубляРИА Новости 06:33
Официальный курс евро на среду снизился на 15,19 копейки - до 73,3712 рубля, курс доллара - на 17,02 копейки - до 65,3001 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Армия и оружие
Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США
Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Афинах сожгли машину журналистки CNN Greece
Неизвестные подожгли машину журналистки CNN Greece Мины Карамитру, занимающейся репортажами на криминальные темы, сообщил сайт телеканала.
Обновлено в 02:45
Политика
Медведев раскритиковал чиновников за разгильдяйство
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений российского президента Владимира Путина заявил, что в этом вопросе сложилась не самая благоприятная ситуация, отмечается разгильдяйство и перенос сроков со стороны чиновников.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Родившая двойню Алина Кабаева пропала
На днях СМИ сообщили о том, что Алина Кабаева родила двойню в Москве. После этого поползли самые разные слухи.
Обновлено в 05:41
Футбол
Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020
Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Экономика
Чистая прибыль TCS Group в 1 квартале выросла на 25%
Прибыль до налогообложения увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,3 млрд рублей (1 квартал 2018 года: 7,4 млрд рублей).
Обновлено в 03:11
Футбол
Правозащитник: Кокорин и Мамаев не будут этапированы
Обновлено в 06:47
Происшествия
Звезда «Мажора» уснул в машине соседки
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Ростовской области трое мужчин погибли при чистке выгребной ямы
По данным регионального Следкома, мужчина чистил выгребную яму в своём домовладении. Из-за нехватки кислорода он потерял сознание.
Обновлено в 06:44
Спорт
Боец ММА опроверг информацию о конфликте с жителями Екатеринбурга
Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков прокомментировал информацию о том, что бойцы академии единоборств «Русской медной компании» (РМК) во время стихийной акции протеста грубо выталкивали людей из сквера у Театра драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:49
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере
Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей
Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
Обновлено в 04:24
Политика
Провал Филарета: украинские епископы проигнорировали приглашение раскольника
На молитвенное празднование во Владимирском соборе в Киеве в честь священномученика Макария по приглашению бывшего главного украинского раскольника Филарета приехали только четыре епископа из более шестидесяти приглашённых.
Обновлено в 06:14
Музыка
Сергей Лазарев намерен привезти «Евровидение-2020» в Сочи
«Евровидение» в следующем году следует провести в курортном Сочи, считает Сергей Лазарев.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе
Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Общество
Льготные авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг
Продажа льготных авиабилетов через портал госуслуг может быть введена в России, пишет 14 мая газета «Извествия».
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Интернет
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружили уязвимость, позволяющую хакерам устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение через функцию звонков.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Гаджеты
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук.
Обновлено в 03:59
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Общество
Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока
Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15