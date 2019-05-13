Финансы

Официальный курс евро на среду снизился до 73,37 рубляРИА Новости 06:33

Официальный курс евро на среду снизился на 15,19 копейки - до 73,3712 рубля, курс доллара - на 17,02 копейки - до 65,3001 рубля, следует из данных Банка России.
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Банк России снизил на 15 мая курс доллара до 65,30 рубля

ТАСС06:40

Официальный курс евро на среду снизился до 73,37 рубля

РИА Новости06:33

Официальный курс евро на вторник взлетел на 43 копейки

Газета.Ruвчера в 06:04

ЦБ понизил курс доллара и евро

News.ru06:37

ЦБ РФ установил курс доллара США с 15 мая в размере 65,3001 руб

Финмаркет06:20

Официальный курс доллара на среду снизился до 65,30 рубля

ПРАЙМ06:04

Официальные курсы ЦБ России на 09–12.05.19

Коммерсантъ12 мая в 17:57
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Общество

Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле

Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США

Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Афинах сожгли машину журналистки CNN Greece

Неизвестные подожгли машину журналистки CNN Greece Мины Карамитру, занимающейся репортажами на криминальные темы, сообщил сайт телеканала.
Обновлено в 02:45
Политика

Медведев раскритиковал чиновников за разгильдяйство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по исполнению поручений российского президента Владимира Путина заявил, что в этом вопросе сложилась не самая благоприятная ситуация, отмечается разгильдяйство и перенос сроков со стороны чиновников.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Родившая двойню Алина Кабаева пропала

На днях СМИ сообщили о том, что Алина Кабаева родила двойню в Москве. После этого поползли самые разные слухи.
Обновлено в 05:41
Футбол

Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Экономика

Чистая прибыль TCS Group в 1 квартале выросла на 25%

Прибыль до налогообложения увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,3 млрд рублей (1 квартал 2018 года: 7,4 млрд рублей).
Обновлено в 03:11
Футбол

Правозащитник: Кокорин и Мамаев не будут этапированы

Обновлено в 06:47
Происшествия

Звезда «Мажора» уснул в машине соседки

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Ростовской области трое мужчин погибли при чистке выгребной ямы

По данным регионального Следкома, мужчина чистил выгребную яму в своём домовладении. Из-за нехватки кислорода он потерял сознание.
Обновлено в 06:44
Спорт

Боец ММА опроверг информацию о конфликте с жителями Екатеринбурга

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков прокомментировал информацию о том, что бойцы академии единоборств «Русской медной компании» (РМК) во время стихийной акции протеста грубо выталкивали людей из сквера у Театра драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:49
Экономика

Россияне начали получать доплаты к пенсиям

Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере

Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Фигурант дела о порче нефти в «Дружбе» оспорил версию следователей

Объявленный в международный розыск Роман Трушев, обвиняемый в загрязнении нефти в «Дружбе», рассказал свою версию произошедшего в беседе с журналистом «Коммерсанта».
Обновлено в 04:24
Политика

Провал Филарета: украинские епископы проигнорировали приглашение раскольника

На молитвенное празднование во Владимирском соборе в Киеве в честь священномученика Макария по приглашению бывшего главного украинского раскольника Филарета приехали только четыре епископа из более шестидесяти приглашённых.
Обновлено в 06:14
Музыка

Сергей Лазарев намерен привезти «Евровидение-2020» в Сочи

«Евровидение» в следующем году следует провести в курортном Сочи, считает Сергей Лазарев.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

В МИД заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещение американскими властями ядерного вооружения в Европе является подготовкой к его применению.
Обновлено вчера в 21:17
Общество

Льготные авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг

Продажа льготных авиабилетов через портал госуслуг может быть введена в России, пишет 14 мая газета «Извествия».
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем

В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Интернет

WhatsApp сообщил об уязвимости приложения

В мессенджере WhatsApp обнаружили уязвимость, позволяющую хакерам устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение через функцию звонков.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Гаджеты

Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном

Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук.
Обновлено в 03:59
Транспорт

Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права

В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Общество

Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока

Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Экономика

Биткоин за неделю подорожал на треть

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Пушков прокомментировал ультиматум Климкина Евросоюзу

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал ультиматум Евросоюзу от главы МИД Украины Павла Климкина по Донбассу.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
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