Официальный курс евро на среду снизился до 73,37 рубляРИА Новости 06:33

Официальный курс евро на среду снизился на 15,19 копейки - до 73,3712 рубля, курс доллара - на 17,02 копейки - до 65,3001 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду снизился до 73,37 рубля

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