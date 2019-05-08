Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 73,08 рубляРИА Новости вчера в 05:47
Официальный курс евро на среду снизился на 2,82 копейки — до 73,0817 рубля, курс доллара уменьшился на 11,84 копейки — до 65,2166 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Хоккей
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Ильей Воробьевым определился с составом на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 04:38
Футбол
Адвокат заявил, что Мамаев и Кокорин уже могут подавать на УДО
Обновлено в 11:02
Футбол
Юрист объяснил, почему Кокорин получил на месяц больше Мамаева
Обновлено в 15:44
Общество
Власти Сицилии выставили на продажу 100 домов за один евро
На юге Сицилии в городе Муссомели местные власти продают около сотни домов за один евро.
Обновлено в 07:04
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:0 (Перерыв)
Сон Хын Мин и Лукас Моура выйдут в стартовом составе лондонского "Тоттенхэма" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:25
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Общество
Доходы Собянина за год выросли на миллион рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин в 2018 году заработал 7,62 миллиона рублей, что более чем на 1 миллион рублей выше уровня предыдущего года, следует из данных о доходах за прошлый год, опубликованных на официальном портале мэра столицы.
Обновлено в 14:06
Хоккей
СМИ: Бобровский может подписать контракт с «Флоридой»
Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский летом может стать игроком "Флориды", утверждает журналист The Athletic Аарон Портцлайн.
Обновлено в 15:42
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Экономика
Россия собралась полностью локализовать производство газовых турбин
Вице-премьер России Дмитрий Козак поручил министерствам до конца мая подготовить законопроект по доведению локализации производства газовых турбин до 100% к 2025 году.
Обновлено в 14:55
Наука
Как древние египтяне сверлили гранит
Благодарим за видео пользователя YouTube АНТРОПОГЕНЕЗ РУ и автора эксперимента Николая Васютина.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов завели в соцсети страницу для пятилетней дочери
Гарик Харламов и Кристина Асмус завели страницу в Instagram для пятилетней дочери Насти.
Обновлено в 02:08
Общество
Писательница Чижова обвиняет Сталина в блокаде Ленинграда
Сталин помогал Гитлеру в уничтожении Ленинграда во время блокады.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
«Аэрофлот» отменил или перенес за сутки 11 рейсов на самолетах SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» в среду, 8 мая, в общей сложности отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполняться самолетами Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), свидетельствуют данные электронных табло аэропортов.
Обновлено в 14:28
Футбол
Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Ксению Собчак застукали с сигаретой
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Политика
Отмену визита Помпео назвали в ФРГ финалом дружбы союзников
Внезапная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между союзниками «разбита вдребезги».
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в День памяти и примирения опубликовал совместную фотографию со связной Украинской повстанческой армии, которая запрещена в России, а также капитаном первого ранга морской пехоты ВМФ СССР.
Обновлено в 15:08
Политика
Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Мать Кокорина покинула зал суда после оглашения приговора
Женщина вышла из зала суда сразу после обвинительного приговора своему сыну.
Обновлено в 10:02
Экономика
Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Шереметьево снова эвакуировали пассажиров SSJ-100 «Аэрофлота»
В московском аэропорту Шереметьево из-за запаха гари эвакуировали пассажиров самолета SSJ-100, который принадлежит компании «Аэрофлот».
Обновлено в 02:35
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поспорят за капитана «Алкмара»
Полузащитник "Алкмара" Гуус Тиль попал в сферу интересов "Зенита" и "Спартака". Оба клуба готовят предложения по 21-летнему игроку.
Обновлено в 14:38
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.
Обновлено в 14:44