Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубляРИА Новости 16 апреля в 05:58
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,03 копейки - до 72,6515 рубля, курс доллара уменьшился на 0,5 копейки - до 64,2422 рубля, следует из данных Банка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о вложенной в русский язык душе белорусов
Если кто-то хочет потерять разум — он потеряет русский язык, если сердце — белорусский язык.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Никита Михалков заново учится ходить после двух операций
Режиссер Никита Михалков рассказал, что после двух перенесенных операций он вынужден буквально "учиться ходить".
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 05:08
Политика
Россия прекращает поставки угля и нефти на Украину
В ответ Москва устанавливает запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, сообщает "Россия 24".
Обновлено вчера в 05:49
Футбол
«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли
Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды.
Обновлено в 06:19
Космос
Как Северная Америка сгорела в каменном веке
Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Политика
В Одессе депутата верховной рады Найема облили нечистотами
Депутата верховной рады Украины Мустафу Найема, приехавшего в Одессу, неизвестные облили фекалиями.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Венесуэла выплатила транш по долгу перед Россией
Венесуэла осуществила платеж по долгу перед Россией, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный срок, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Пожар уничтожил миллионы бутылок французского вина
Во французском городе Бордо сгорели миллионы бутылок вина и других алкогольных напитков. Об этом сообщает издание The Local.
Обновлено в 04:39
Экономика
ЦБ планирует проводить стресс-тесты банков на киберугрозы
Банк России планирует проводить стресс-тестирование банков на киберугрозы в рамках общего стресс-тестирования, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев на конференции "Финтех-2019", организованной газетой "Ведомости".
Обновлено в 07:13
Экономика
Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года
Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Общество
Писателя Дмитрия Быкова могут перевезти из Уфы в Москву
Напомним, Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт прямо с самолета – в Уфе у него должна была состояться лекция.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Сам Гришин в интервью телеканалу «360» рассказал, что неизвестные напали на него со спины возле его дома.
Обновлено в 03:49
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Политика
Патрушев заявил об острой ситуации с неплатежами на Северном Кавказе
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остро стоит вопрос неплатежей.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Югре возбудили дело после гибели ребенка на территории детсада
Следователи возбудили уголовное дело в отношении воспитателя детского сада в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), где в четверг днем во время прогулки 4-летний воспитанник получил тяжелые травмы.
Обновлено в 03:17
Наука
Ученые назвали главную причину старения
Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Общество
Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами
Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Интернет
Instagram может скрыть количество лайков под постами
Обновлено в 05:25
Политика
НСК «Олимпийский» в Киеве охвачен подготовкой к предстоящим дебатам
В Киеве на НСК «Олимпийский», где сегодня в 19.00 начнутся дебаты кандидатов в президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко, уже полным ходом идет подготовка.
Обновлено в 05:18
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Управляющий «Кофемании» рассказал, кто бил Пака
Свидетель по делу потасовки с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, управляющий «Кофемании» Дмитрий Грачёв вживую не видел, кто именно наносил удар стулом чиновнику Минпромторга Денису Паку.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Авто
«Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту
Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.
Обновлено в 07:54
Спорт
Авербух готовится объявить о сотрудничестве с Медведевой
Авербух — серебряный призёр Олимпиады 2002 года, сейчас он ставит собственные ледовые шоу, а также работает хореографом в фигурном катании.
Обновлено в 06:06