Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубляРИА Новости 16 апреля в 05:58
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,03 копейки - до 72,6515 рубля, курс доллара уменьшился на 0,5 копейки - до 64,2422 рубля, следует из данных Банка России.
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