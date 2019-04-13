Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубляРИА Новости 05:58

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,03 копейки - до 72,6515 рубля, курс доллара уменьшился на 0,5 копейки - до 64,2422 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубля

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