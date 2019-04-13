Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубляРИА Новости 05:58
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,03 копейки - до 72,6515 рубля, курс доллара уменьшился на 0,5 копейки - до 64,2422 рубля, следует из данных Банка России.
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Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме
Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Варвару Караулову отпустили по УДО
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Варвары Карауловой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Извержение вулкана Асо произошло в Японии
Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.
Обновлено в 07:11
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Авто
Hyundai показал кроссовер Creta нового поколения
Компания Hyundai представила кроссовер ix25 нового поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta.
Обновлено в 06:52
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Политика
Главный военный прокурор Украины бежал из страны
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, сообщают СМИ, ссылаясь на журналиста Василия Крутчака.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си
Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
Обновлено в 06:27
Происшествия
Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых
Посетительница кафе «Кофемания» Екатерина Набродская, ставшая случайным свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приняла их за бандитов «из девяностых».
Обновлено в 08:15
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Серпухове
В квартире жилого дома в подмосковном Серпухове произошел пожар, в результате которого погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГУ Следственного управления СК РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 22:51
Гаджеты
Huawei представит 21 мая смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro
Сегодня суббренд Huawei Honor подтвердил, что предстоящая серия смартфонов Honor 20 будет анонсирована в Лондоне 21 мая.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет
Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.
Обновлено в 06:52
Политика
Путин потребовал скорее завершить строительство «Восточного»
Обновлено в 07:11
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Экономика
Россиян с низкой зарплатой предлагают освободить от НДФЛ
Предлагается не взыскивать подоходный налог, если после вычета их зарплата будет ниже прожиточного минимума.В среднем, если смотреть по стране, то это зарплаты меньше 13 тысяч рублей, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 00:02
Религия
В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Политика
Госдума приняла закон о суверенном Рунете
Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов
Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.
Обновлено в 07:57
Космос
Луна теряет по 200 тонн воды в год из-за метеоритов
Обновлено в 03:25
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Авто
В Россию приехал эксклюзивный Volkswagen Touareg
Эксклюзивный Touareg оснащен 19-дюймовыми колесами Osorno, светодиодными матричными фарами IQ.Light с системой Dynamic Light Assist с омывателем, лобовым стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
Обновлено в 01:19