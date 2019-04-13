Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубляРИА Новости 05:58

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,03 копейки - до 72,6515 рубля, курс доллара уменьшился на 0,5 копейки - до 64,2422 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубля

Политика Путин направил Макрону телеграмму в связи с пожаром в Нотр-Даме Президент России Владимир Путин выразил сочувствие своему коллеге Эммануэлю Макрону и всему французскому народу в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

Происшествия Варвару Караулову отпустили по УДО Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Варвары Карауловой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Извержение вулкана Асо произошло в Японии Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.

Общество Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.

Авто Hyundai показал кроссовер Creta нового поколения Компания Hyundai представила кроссовер ix25 нового поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Политика Главный военный прокурор Украины бежал из страны Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, сообщают СМИ, ссылаясь на журналиста Василия Крутчака.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Политика В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".

Происшествия Свидетель в суде сравнила Кокорина и Мамаева с бандитами из девяностых Посетительница кафе «Кофемания» Екатерина Набродская, ставшая случайным свидетелем драки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, приняла их за бандитов «из девяностых».

Происшествия Двое детей погибли при пожаре в подмосковном Серпухове В квартире жилого дома в подмосковном Серпухове произошел пожар, в результате которого погибли двое детей, сообщает пресс-служба ГУ Следственного управления СК РФ по Московской области.

Гаджеты Huawei представит 21 мая смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro Сегодня суббренд Huawei Honor подтвердил, что предстоящая серия смартфонов Honor 20 будет анонсирована в Лондоне 21 мая.

Экономика Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.

Космос SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.

Экономика Россиян с низкой зарплатой предлагают освободить от НДФЛ Предлагается не взыскивать подоходный налог, если после вычета их зарплата будет ниже прожиточного минимума.В среднем, если смотреть по стране, то это зарплаты меньше 13 тысяч рублей, пишут «Известия».

Футбол Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.

Политика Госдума приняла закон о суверенном Рунете Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Происшествия В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуируют десять судов Десять судов Санкт-Петербурга эвакуируют после сообщений о минировании. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Авто В Россию приехал эксклюзивный Volkswagen Touareg Эксклюзивный Touareg оснащен 19-дюймовыми колесами Osorno, светодиодными матричными фарами IQ.Light с системой Dynamic Light Assist с омывателем, лобовым стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией.