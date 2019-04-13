Финансы

Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубляРИА Новости 05:58

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,03 копейки - до 72,6515 рубля, курс доллара уменьшился на 0,5 копейки - до 64,2422 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро снизился

Газета.Ru06:18

Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубля

РИА Новости05:58

Официальные курсы ЦБ России на 13-15.04.19

Коммерсантъ14 апреля в 19:08

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 апреля в размере 64,2422 руб

Финмаркет06:15

Курсы валют ЦБ РФ на 15 апреля: 64,2469 руб/доллар США и 72,7018 руб/евро

SIA.ruвчера в 07:00

ЦБ снизил на 17 апреля курс доллара до 64,24 рубля

ТАСС05:38

Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 64,52 рубля

Московский Комсомолец12 апреля в 17:59
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Зеленский увеличил отрыв от Порошенко

По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Пожарные спасают реликвии из горящего собора Нотр-Дам де Пари

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник. Огонь охватил крышу здания, уничтожив часы и шпиль.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Названы самые востребованные в России профессии

Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Наука

В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 14 апреля в 09:02
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Общество

Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной

24-летняя официантка Шарлотты Дюбард из Лондона не знала о своей беременности, пока внезапно не родила в ванной.
Обновлено в 02:48
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Политика

СБУ заподозрила Россию в финансировании кампании Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию о том, что избирательная компания кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского "финансируется" Россией и жителями самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 05:37
Авто

У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E

Aston Martin планирует выпустить Rapide E тиражом в 155 экземпляров, но, эксперты полагают, что для английской марки это существенный шаг на пути к успешному дебюту нового бренда Lagonda.
Обновлено в 01:14
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

Президент РФ Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать модель менеджмента.
Обновлено в 06:52
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Происшествия

Нетрезвый мужчина управлял школьным автобусом с детьми

В Иркутской области задержали пьяного водителя, который управлял школьным автобусом, в салоне которого находились десять детей.
Обновлено в 00:56
Политика

Владимир Путин назначил председателя Свердловского областного суда

Председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:30
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес

Влад Топалов показал новое фото с четырехмесячным сыном

В комментариях фолловеры умиляются семейному фото отца и сына и отмечают, что Влад отлично справляется с новой для себя ролью.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом Питтом

После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание.
Обновлено в 05:54
Политика

Украинский суд отменил розыск и арест блогера Шария

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест украинского журналиста и блогера Анатолия Шария, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:39
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Авто

На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки

В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Экономика

Правительство увеличило на 4,3% выплаты военным и полицейским

В соответствии с документом, с 1 января текущего года увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военных, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также Росгвардии.
Обновлено в 05:21
Футбол

Журналист: «Скаут „Арсенала“ просмотрит Нереса в матче с „Ювентусом“»

Скаут "канониров" прилетит в Италию, чтобы просмотреть его в матче с "Ювентусом".
Обновлено в 00:32
Транспорт

В московском метро ограничили движение на красной ветке

"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Общество

Алтайские спасатели проверяют готовность к ЧС на учениях

Алтайский край принимает участие во всероссийских учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.
Обновлено в 01:40
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
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