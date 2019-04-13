Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубляРИА Новости 05:58
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,03 копейки - до 72,6515 рубля, курс доллара уменьшился на 0,5 копейки - до 64,2422 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева
Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Пожарные спасают реликвии из горящего собора Нотр-Дам де Пари
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался в понедельник. Огонь охватил крышу здания, уничтожив часы и шпиль.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Названы самые востребованные в России профессии
Самыми востребованными в России профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа», выдержки из которого приводит «Деловой Петербург».
Обновлено в 06:04
Наука
В Марианской впадине обнаружены питающиеся нефтью бактерии
Обновлено 14 апреля в 09:02
Происшествия
Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Общество
Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной
24-летняя официантка Шарлотты Дюбард из Лондона не знала о своей беременности, пока внезапно не родила в ванной.
Обновлено в 02:48
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Политика
СБУ заподозрила Россию в финансировании кампании Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию о том, что избирательная компания кандидата в президенты Украины от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского "финансируется" Россией и жителями самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 05:37
Авто
У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E
Aston Martin планирует выпустить Rapide E тиражом в 155 экземпляров, но, эксперты полагают, что для английской марки это существенный шаг на пути к успешному дебюту нового бренда Lagonda.
Обновлено в 01:14
Политика
Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль
Президент РФ Владимир Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, совершенствовать модель менеджмента.
Обновлено в 06:52
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Нетрезвый мужчина управлял школьным автобусом с детьми
В Иркутской области задержали пьяного водителя, который управлял школьным автобусом, в салоне которого находились десять детей.
Обновлено в 00:56
Политика
Владимир Путин назначил председателя Свердловского областного суда
Председателем Свердловского областного суда назначен Владимир Дмитриев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:30
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Влад Топалов показал новое фото с четырехмесячным сыном
В комментариях фолловеры умиляются семейному фото отца и сына и отмечают, что Влад отлично справляется с новой для себя ролью.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом Питтом
После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание.
Обновлено в 05:54
Политика
Украинский суд отменил розыск и арест блогера Шария
Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест украинского журналиста и блогера Анатолия Шария, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:39
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Авто
На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки
В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Экономика
Правительство увеличило на 4,3% выплаты военным и полицейским
В соответствии с документом, с 1 января текущего года увеличиваются размеры страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций по государственному страхованию военных, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службы, сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также Росгвардии.
Обновлено в 05:21
Футбол
Журналист: «Скаут „Арсенала“ просмотрит Нереса в матче с „Ювентусом“»
Скаут "канониров" прилетит в Италию, чтобы просмотреть его в матче с "Ювентусом".
Обновлено в 00:32
Транспорт
В московском метро ограничили движение на красной ветке
"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
Общество
Алтайские спасатели проверяют готовность к ЧС на учениях
Алтайский край принимает участие во всероссийских учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера.
Обновлено в 01:40
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35